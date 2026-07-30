Placas inteligentes y lectores electrónicos: así será el nuevo control vehicular en Honduras

La iniciativa fue presentada este jueves durante una reunión entre el Instituto de la Propiedad (IP) y las instituciones que participarán en su ejecución, entre ellas la Secretaría de Seguridad, el Sistema Nacional de Emergencias 911, Aduanas, el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), la Secretaría de Defensa y la Dirección Nacional de Investigación (DNI).

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras comenzará a implementar un nuevo sistema de identificación vehicular con tecnología de radiofrecuencia ( RFID ), que permitirá a las autoridades identificar vehículos en circulación mediante lectores electrónicos y reforzar los controles en carreteras, fronteras, peajes y otros puntos estratégicos del país.

Según explicó la directora general de Registro Vehicular del IP, Besy Consuelo Alvarado, las nuevas placas incorporarán dispositivos de identificación por radiofrecuencia que facilitarán la localización e identificación de los automotores durante operativos de control, además de apoyar las investigaciones relacionadas con hechos delictivos e infracciones de tránsito.

La funcionaria indicó que el proyecto también busca atender la mora en la entrega de placas vehiculares, ya que actualmente más de 990,000 automóviles y motocicletas circulan sin identificación, una cifra que representa alrededor del 27 % del parque vehicular nacional, compuesto por más de 3.6 millones de unidades.

De acuerdo con el cronograma presentado por el IP, las nuevas placas comenzarán a distribuirse durante el último trimestre de 2026. Como parte del sistema, se instalarán 40 puntos de lectura electrónica en distintos sectores del país: 10 antes de finalizar este año y los 30 restantes durante 2027.

Los dispositivos estarán ubicados en carreteras, puestos fronterizos, estaciones de peaje y otros sitios conectados con el Sistema Nacional de Emergencias 911, permitiendo a las autoridades verificar la identificación de los vehículos que transitan por esas zonas.

Además, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte contará con 50 lectores de radiofrecuencia, incluidos equipos portátiles, para realizar verificaciones en carretera y constatar, entre otros aspectos, el cumplimiento del pago de la tasa única vehicular.

El Instituto de la Propiedad estima que la falta de placas dificulta la fiscalización en los operativos y representa una afectación aproximada de 750 millones de lempiras en recaudación.

Las autoridades señalaron que la implementación del sistema requerirá la integración de información entre las instituciones involucradas para fortalecer los mecanismos de control vehicular y apoyar las labores de seguridad y vigilancia en el país.