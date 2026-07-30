Cortes de energía eléctrica programados para este viernes 31 de julio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que este viernes 31 de julio de 2026 se registrarán cortes programados de energía eléctrica en sectores de los departamentos de Comayagua, Olancho y Cortés, debido a trabajos de mantenimiento en la red de distribución.

De acuerdo con la empresa estatal, las interrupciones forman parte de un programa de mantenimiento con el objetivo de realizar mejoras en los circuitos eléctricos a nivel nacional.

En el departamento de Comayagua, los cortes se realizarán en distintos horarios. El primero está programado de 8:15 de la mañana a 2:15 de la tarde y afectará comunidades como San Jerónimo, Las Maderas, Fátima, La Cuesta, El Espino, La Laguna, Rancho Grande, Miraflores, Peladeritos, San Luis, Jamalteca, La Libertad, Ojo de Agua, San Rafael, Corralito, Loma Ocotes, Los Alfaros, Los Jardines, El Olvido, La Esperanza, El Tablón, La Soledad, San Andrés, Las Lajas, Dulce Nombre, Minas de Oro, San José del Coyolar, El Hielo y Quebrada Amarilla, entre otras zonas aledañas.

Asimismo, de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, otras áreas de Comayagua permanecerán sin suministro eléctrico, incluyendo Agua Blanca, La Guadalupe, Penitenciaría El Porvenir, Horcones, Agua Caliente, La Masica, El Zapote, Esquías, La Zabaneta, La Peña, Minas de Oro, Minas de San Antonio, Nicaragüita y sectores cercanos.

En Olancho, la suspensión del servicio está prevista de 9:10 de la mañana a 3:00 de la tarde. Entre las zonas afectadas se encuentran el barrio El Espino, colonia Villa Linda, colonia Nueva Patria, El Aeropuerto, El Aguacate, La Sosa, Nuevo Progreso, aldea La Unión, Talgua, Río Tinto, Pataste, Agua Blanca, Santa Clara, El Culebrero, El Hormiguero, El Rincón, Yarauca, Vallecito de Guayape, Concepción de Río Tinto, Culmí y comunidades cercanas.

Mientras tanto, en Puerto Cortés, departamento de Cortés, los trabajos provocarán interrupciones de 8:45 de la mañana a 2:45 de la tarde en sectores como barrio Medina, colonia Miraflores, colonia Las Torres, colonia El Naranjal, colonia Planes de Medina, colonia Las Vegas, Lomas de Medina, residencial Santa Lucía, barrio San Juan Sadril, colonia La Unión I y II, colonia 30 de Enero, colonia Emsland y los caseríos La Tequera, Sadril Abajo, Sadril Arriba y Lempira.

La ENEE recomendó a los usuarios tomar las medidas preventivas necesarias durante el tiempo que duren las interrupciones programadas y mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer actualizaciones sobre los trabajos.