Marathón gusta y saca empate en su visita al Herediano en Copa Centroamericana

Alajuela, Costa Rica.- El Club Deportivo Marathón arrancó con un valioso resultado su participación en la Copa Centroamericana 2026 al igualar sin goles (0-0) la noche de este jueves frente al CS Herediano, vigente campeón de Costa Rica, en condición de visitante. El conjunto verdolaga sumó un importante punto ante el monarca del fútbol costarricense en una de las plazas más complicadas del torneo, dejando buenas sensaciones en su estreno internacional.
Los verdes en el debut del estratega argentino Silvio Rudman mostraron orden, personalidad y carácter para competir en una de las canchas más difíciles del área, e incluso generó las oportunidades más claras para llevarse los tres puntos. El resultado termina siendo un buen negocio para los sampedranos, que comienzan sumando fuera de casa y mantienen intactas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.
El cuadro hondureño presentó desde el inicio varias de sus nuevas incorporaciones. Alberth Elis, Natael Martínez y el colombiano Yairo Moreno hicieron su estreno oficial con la camiseta verdolaga.
dejó claro desde el pitazo inicial que no había viajado a Costa Rica únicamente para defenderse. Apenas transcurría el primer minuto del compromiso cuando Nicolás Messiniti tuvo la primera gran ocasión del partido. El atacante se filtró dentro del área y quedó frente al portero Danny Carvajal, quien reaccionó con rapidez para achicar espacios y evitar el primer tanto de la noche.
El "Monstruo" continuó dominando los primeros minutos y apenas al minuto tres volvió a celebrar, aunque por muy poco tiempo. Carlos Pérez apareció para empujar al fondo de la red un centro enviado por Alberth Elis, pero el asistente levantó correctamente la bandera al detectar la posición adelantada del extremo verdolaga, anulando la anotación.
Con el paso de los minutos, Herediano comenzó a equilibrar las acciones y poco a poco adelantó sus líneas. Sin embargo, Marathón mantuvo el orden defensivo y redujo los espacios, obligando al vigente campeón costarricense a buscar alternativas desde el juego aéreo.
La primera llegada de verdadero peligro para los locales se produjo hasta el minuto 28. Tras un tiro de esquina, el experimentado Marcel Hernández conectó un cabezazo que llevaba dirección de portería, pero Jonathan Rougier respondió con seguridad para quedarse con el balón.
Antes del descanso, el conjunto florense volvió a inquietar. Al minuto 43, nuevamente Marcel Hernández probó suerte con un potente disparo dentro del área, aunque otra vez apareció Rougier para controlar la situación y mantener el empate al finalizar la primera mitad.
Marathón regresó del descanso decidido a buscar el triunfo y volvió a golpear primero. Apenas al minuto 48, Messiniti sacó un remate que pasó muy cerca del arco defendido por Danny Carvajal, avisando que los hondureños seguían siendo peligrosos en ataque.
Cinco minutos más tarde llegó otra oportunidad importante para los verdolagas. Javier Rivera ganó en el juego aéreo tras una mala salida del guardameta costarricense y conectó un sólido cabezazo que terminó pasando por encima del travesaño, desperdiciando una ocasión inmejorable para romper el cero.
La oportunidad más espectacular para los visitantes apareció al minuto 64. El colombiano Yairo Moreno, una de las caras nuevas del equipo, sorprendió con una potente volea desde fuera del área que llevaba destino de gol. Sin embargo, Danny Carvajal respondió con una espectacular estirada para desviar el balón y evitar el tanto verdolaga.
Herediano no tardó en responder. Al minuto 70, Quiroz encontró espacios dentro del área y sacó un remate cruzado que pasó apenas a centímetros del poste, en una acción que hizo contener la respiración a la afición local y al banquillo de Marathón.
Cuando el partido entraba en su recta final, el conjunto costarricense tuvo la oportunidad más clara para quedarse con la victoria. Al minuto 84 elaboró una gran jugada colectiva que terminó en los pies de Luis Ronaldo Araya. El atacante ingresó al área y definió con potencia, pero Jonathan Rougier volvió a vestirse de héroe con una extraordinaria atajada que terminó asegurando el empate para los hondureños.
Tras los minutos finales, el árbitro decretó el final del encuentro y Marathón celebró un punto que puede tener un enorme valor de cara a la clasificación. El equipo de Silvio Rudman dejó buenas sensaciones en su estreno internacional, mostró solidez defensiva, personalidad para competir como visitante y argumentos futbolísticos que invitan al optimismo en el inicio del torneo.
Con este resultado, Marathón suma su primer punto en el Grupo B de la Copa Centroamericana 2026. El líder de la zona es Alianza de El Salvador, que arrancó con tres unidades tras derrotar 2-1 al Antigua de Guatemala.
El conjunto sampedrano descansará en la segunda jornada y volverá a la actividad en la tercera fecha del certamen, cuando visite territorio guatemalteco para enfrentarse al Antigua, en un duelo que podría ser determinante en sus aspiraciones de clasificar a la siguiente fase.
FICHA TÉCNICA
Herediano: Danny Carvajal, Haxzel Quirós, Keyner Brown, Getsel Montes, Darril Araya ( Aarón Suárez), Sergio Rodríguez, Eduardo Juárez ( Randall Leal), Elías Aguilar, Kreysher Fuller ( Emerson Bravo), Marcel Hernández y Emerson Bravo.Técnico: José Giacone
Marathón: Jonathan Rougier, Javier Rivera, Henry Figueroa, Natanael Martínez, José Aguilera ( Javier Arriaga); Tomás Sorto, Brian Farioli (Damin Ramírez), Yairo Moreno ( Isaac Castillo), Carlos Pérez, Alberth Elis ( Yeison Mejía) y Messiniti ( Nayrobi Vargas.
Técnico: Silvio Rudman.
Árbitro: Diego Oger.
Estadio: Alejandro Morera Soto.