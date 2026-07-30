Marathón gusta y saca empate en su visita al Herediano en Copa Centroamericana

Alajuela, Costa Rica.- El Club Deportivo Marathón arrancó con un valioso resultado su participación en la Copa Centroamericana 2026 al igualar sin goles (0-0) la noche de este jueves frente al CS Herediano, vigente campeón de Costa Rica, en condición de visitante. El conjunto verdolaga sumó un importante punto ante el monarca del fútbol costarricense en una de las plazas más complicadas del torneo, dejando buenas sensaciones en su estreno internacional. Los verdes en el debut del estratega argentino Silvio Rudman mostraron orden, personalidad y carácter para competir en una de las canchas más difíciles del área, e incluso generó las oportunidades más claras para llevarse los tres puntos. El resultado termina siendo un buen negocio para los sampedranos, que comienzan sumando fuera de casa y mantienen intactas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda. El cuadro hondureño presentó desde el inicio varias de sus nuevas incorporaciones. Alberth Elis, Natael Martínez y el colombiano Yairo Moreno hicieron su estreno oficial con la camiseta verdolaga. dejó claro desde el pitazo inicial que no había viajado a Costa Rica únicamente para defenderse. Apenas transcurría el primer minuto del compromiso cuando Nicolás Messiniti tuvo la primera gran ocasión del partido. El atacante se filtró dentro del área y quedó frente al portero Danny Carvajal, quien reaccionó con rapidez para achicar espacios y evitar el primer tanto de la noche.

El "Monstruo" continuó dominando los primeros minutos y apenas al minuto tres volvió a celebrar, aunque por muy poco tiempo. Carlos Pérez apareció para empujar al fondo de la red un centro enviado por Alberth Elis, pero el asistente levantó correctamente la bandera al detectar la posición adelantada del extremo verdolaga, anulando la anotación. Con el paso de los minutos, Herediano comenzó a equilibrar las acciones y poco a poco adelantó sus líneas. Sin embargo, Marathón mantuvo el orden defensivo y redujo los espacios, obligando al vigente campeón costarricense a buscar alternativas desde el juego aéreo. La primera llegada de verdadero peligro para los locales se produjo hasta el minuto 28. Tras un tiro de esquina, el experimentado Marcel Hernández conectó un cabezazo que llevaba dirección de portería, pero Jonathan Rougier respondió con seguridad para quedarse con el balón. Antes del descanso, el conjunto florense volvió a inquietar. Al minuto 43, nuevamente Marcel Hernández probó suerte con un potente disparo dentro del área, aunque otra vez apareció Rougier para controlar la situación y mantener el empate al finalizar la primera mitad. Marathón regresó del descanso decidido a buscar el triunfo y volvió a golpear primero. Apenas al minuto 48, Messiniti sacó un remate que pasó muy cerca del arco defendido por Danny Carvajal, avisando que los hondureños seguían siendo peligrosos en ataque. Cinco minutos más tarde llegó otra oportunidad importante para los verdolagas. Javier Rivera ganó en el juego aéreo tras una mala salida del guardameta costarricense y conectó un sólido cabezazo que terminó pasando por encima del travesaño, desperdiciando una ocasión inmejorable para romper el cero. La oportunidad más espectacular para los visitantes apareció al minuto 64. El colombiano Yairo Moreno, una de las caras nuevas del equipo, sorprendió con una potente volea desde fuera del área que llevaba destino de gol. Sin embargo, Danny Carvajal respondió con una espectacular estirada para desviar el balón y evitar el tanto verdolaga.