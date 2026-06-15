Tom Holland: "España es uno de los equipos más excitantes de este Mundial"

Madrid, España.- El actor británico Tom Holland inauguró este lunes la 'Plaza Selección', ubicada en la Plaza Colón de Madrid e ideada por la Federación Española de Fútbol (RFEF) para que los aficionados puedan seguir el partido de España contra Cabo Verde, y en el acto aseguró que el que dirige Luis de la Fuente es uno de los equipos más "excitantes" del campeonato.

El actor británico se encuentra de gira de promoción de su nueva película, 'Spider-Man 5', que se estrena en los cines el 29 de junio, y fue el encargado de dar el pistoletazo de salida en la 'Fan Zone' para poder disfrutar del debut de la selección española en este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en Madrid.

"España juega muy bien al fútbol. Para mí es el fútbol español es la cima del éxito. Además, vuestro juego es muy divertido", dijo el actor británico en declaraciones a EFE.

Tom Holland elogió a la selección española como "una de las mejores", pero apoya a su selección, Inglaterra, que debuta este miércoles contra Croacia.