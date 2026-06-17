Spider-Man: Brand New Day y la lucha de Peter Parker por salvarse a sí mismo

Londres, Inglaterra.- Cinco años después de que Spider-Man: No Way Home cerrara con el hechizo del Doctor Strange borrando a Peter Parker de la memoria colectiva, el tráiler más reciente de Spider-Man: Brand New Day confirma que esa decisión tuvo un precio altísimo. El avance, publicado hoy en las plataformas oficiales de Sony Pictures, es el material promocional más revelador hasta ahora y traza con precisión el núcleo emocional de la película: un joven adulto que protege una ciudad que no sabe que existe, mientras MJ (Zendaya) avanza con su vida junto a otra persona y Ned (Jacob Batalon) termina su último semestre en el MIT sin recordar que alguna vez fueron inseparables. Tom Holland, quien lleva una década encarnando al protagonista desde su debut en Capitán América: Civil War (2016), ha sido explícito sobre la dirección que tomó esta entrega.

Según declaró en una entrevista con Fandango, el actor buscó activamente incorporar la voz de los fanáticos al proceso creativo desde antes de que los guionistas Chris McKenna y Erik Sommers pusieran una sola palabra en papel.

El resultado, según él mismo lo describió, es una película que "no necesariamente se trata de salvar al mundo, sino quizás de salvarse a sí mismo". Esa premisa atraviesa cada segundo del nuevo tráiler. El avance profundiza en la misteriosa evolución que experimenta Parker, que le otorga telarañas orgánicas y hace que sus ojos se tornen completamente negros en ciertos momentos.



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Lejos de ser un superpoder celebrado, esa transformación lo desestabiliza. Parker aparece en espiral, "totalmente fuera de control", haciendo doomscrolling en redes sociales para alcanzar a ver a MJ y a Ned en su vida sin él. La película, dirigida por Destin Daniel Cretton —responsable de Shang-Chi y la "Leyenda de los diez anillos"— abre un capítulo que Marvel venía construyendo desde que el título, inspirado en el arco de cómic de 2008, fue anunciado en marzo de 2025.

Los productores querían que el Parker de Holland fuera un "verdadero Spider-Man" por primera vez, con el personaje solo y luchando contra el crimen callejero en la ciudad de Nueva York. El tráiler también amplía el mapa de alianzas y conflictos. Bruce Banner regresa de la mano de Mark Ruffalo y en algún punto de la trama se convierte en el Hulk, aunque esta vez como un obstáculo para Peter, no como un aliado.

El tráiler muestra a Parker acudiendo a Banner para entender qué le está ocurriendo con sus mutaciones, mientras enfrenta simultáneamente a múltiples villanos de peso.

Jon Bernthal también aparece como Frank Castle, el Punisher, en lo que Holland describió como una dinámica de "hermano mayor y hermano menor que se pelean todo el tiempo".

Otros personajes

Entre los antagonistas visibles está Escorpión, interpretado por Michael Mando, quien descarga una paliza considerable sobre el Hombre Araña, además de la organización ninja conocida como La Mano, ya presente en las series de Marvel Television para Netflix. El misterio más grande que el tráiler protege deliberadamente es el personaje de Sadie Sink, actriz conocida por su papel en Stranger Things.

Aparece una figura encapuchada a lo largo del avance que los fanáticos especulan podría ser la actriz, en un rol que se rumorea correspondería a Jean Grey, lo que marcaría el debut del personaje en el UCM, aunque ni Marvel ni Sony han confirmado nada al respecto. La expectativa acumulada detrás de esta película tiene sustento en cifras.



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