  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Los looks de Zendaya y Tom Holland en su primera alfombra roja como esposos

Tom Holland y Zendaya, una de las parejas más queridas de Marvel, vuelven a posar juntos ante los medios, esta vez convertidos en marido y mujer

  • Actualizado: 16 de junio de 2026 a las 12:49
Los looks de Zendaya y Tom Holland en su primera alfombra roja como esposos
1 de 10

Tom Holland y Zendaya, los protagonistas de Spider-Man: Brand New Day, posaron ayer ante los medios en el Hotel Four Seasons de la capital española, en el arranque de la gira promocional de la cuarta entrega de la saga arácnida de Marvel.

 Foto: EFE
Los looks de Zendaya y Tom Holland en su primera alfombra roja como esposos
2 de 10

A casi 10 años de su primera alfombra roja para presentar Spider-Man: Homecoming (2017), los actores volvieron a aparecer juntos y, esta vez, convertidos en esposos, según confirmó Holland en entrevista con Esquire UK.

 Foto: EFE
Los looks de Zendaya y Tom Holland en su primera alfombra roja como esposos
3 de 10

Cómplices y sonrientes, la pareja apareció coordinando sus looks, apostando ambos por el negro.

 Foto: EFE
Los looks de Zendaya y Tom Holland en su primera alfombra roja como esposos
4 de 10

El actor escogió un sobrio traje de chaqueta con corbata a juego y una camisa en un rojo vibrante.

 Foto: EFE
Los looks de Zendaya y Tom Holland en su primera alfombra roja como esposos
5 de 10

Rompiendo así la monocromía con un sutil guiño al personaje que interpreta.

Foto: EFE
Los looks de Zendaya y Tom Holland en su primera alfombra roja como esposos
6 de 10

Ella, como suele ocurrir, acaparó las miradas. Zendaya lució un vestido negro strapless de Christian Cowan (otoño 2026), con un detalle asimétrico de flecos que caen desde la cadera.

 Foto: EFE
Los looks de Zendaya y Tom Holland en su primera alfombra roja como esposos
7 de 10

El encaje floral y la cascada de flecos evocan el mantón de Manila, una de las piezas más emblemáticas de la tradición textil española, en una reinterpretación contemporánea que aportó movimiento sin sacrificar elegancia.

Foto: EFE
Los looks de Zendaya y Tom Holland en su primera alfombra roja como esposos
8 de 10

Zendaya completó su look con un reloj Rolex, joyas de Téfère y zapatos de Christian Louboutin.

 Foto: EFE
Los looks de Zendaya y Tom Holland en su primera alfombra roja como esposos
9 de 10

Durante el evento, unos actores caracterizados con las túnicas rojas de La Mano, la orden ninja presente en los cómics de Daredevil, se descolgaron por la fachada del edificio justo encima del photocall

 Foto: EFE
Los looks de Zendaya y Tom Holland en su primera alfombra roja como esposos
10 de 10

Spider-Man: Brand New Day debutará en cines de Honduras el próximo 30 de julio.

 Foto: EFE
Cargar más fotos