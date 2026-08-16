¡Imparable! Spider-Man: Brand New Day alcanza los 2,000 millones en taquilla

Los Ángeles, Estados Unidos.- Spider-Man Brand New Day superó los 2,000 millones de dólares en la taquilla mundial luego de apenas 19 días en cartelera, un hito que la convierte en la segunda cinta más rápida en alcanzar esa cifra en la historia del cine, solo detrás de Avengers Endgame, que necesitó únicamente once días para lograrlo en 2019. Con este resultado, la cuarta entrega protagonizada por Tom Holland como Peter Parker se transforma en la octava película en toda la historia del cine en cruzar esa barrera y en la primera cinta de superhéroes en solitario en conseguirlo, un terreno hasta ahora reservado para producciones corales o filmes de otros géneros como Avatar y Titanic. El recorrido de la cinta ha sido, desde su estreno a finales de julio, una sucesión ininterrumpida de récords. Su fin de semana de debut dejó 355 millones de dólares en Norteamérica, la mejor apertura doméstica registrada por una película de la saga, junto con 932 millones de dólares a nivel mundial.

Durante su tercer fin de semana en salas, Brand New Day sumó 70 millones de dólares adicionales en Estados Unidos y Canadá, cifra suficiente para mantenerse en el primer puesto de la cartelera pese al estreno de otras dos producciones, The End of Oak Street y Paw Patrol The Dino Movie. Con ese ingreso, el total doméstico de la cinta llegó a 785.8 millones de dólares en apenas 17 días, superando a Avatar (785.2 millones) y ubicándose como la cuarta película más taquillera de la historia en territorio norteamericano, detrás únicamente de "Star Wars Episodio VII: El despertar de la fuerza" (936.7 millones), Avengers Endgame (858.3 millones) y Spider-Man No Way Home (814.9 millones), su propia predecesora dentro de la franquicia. Precisamente esa comparación resulta significativa para Sony Pictures. El nuevo filme, dirigido por Destin Daniel Cretton y escrito por Chris McKenna y Erik Sommers, ya superó los 1,900 millones de dólares que había cosechado No Way Home en su recorrido completo de 2021, con lo cual se convirtió en el título más rentable en la historia del estudio y en la película más taquillera protagonizada por el personaje del hombre araña.