¿Qué dice la crítica sobre Spider-Man Brand New Day?

Nueva York, Estados Unidos.- Los primeros comentarios sobre Spider-Man Brand New Day ya circulan entre la prensa especializada y el veredicto, en su mayoría, favorece a Marvel Studios. La cinta, que llega a salas comerciales esta semana, acumula un porcentaje que se mueve entre el 88 y el 91 por ciento en el sitio Rotten Tomatoes, cifra que continúa ajustándose conforme se suman nuevas críticas de acuerdo con el reporte editorial del propio sitio. La producción marca el cuarto filme en solitario de Tom Holland bajo el traje del arácnido, un logro que ningún otro actor había alcanzado en la franquicia cinematográfica según destacó Rotten Tomatoes en su artículo de reseñas iniciales. La trama retoma la historia cuatro años después de No Way Home, con Peter Parker intentando reconstruir su vida cotidiana mientras MJ y Ned continúan sin recordarlo, consecuencia del hechizo que Doctor Strange lanzó al cierre de la entrega anterior .

David Rooney, crítico de The Hollywood Reporter, celebró el desempeño del protagonista con un "nunca mejor" en su reseña publicada para la revista.

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Liz Shannon Miller, de Consequence, calificó la cinta como "un filme coherente y a menudo alegre" en su análisis para ese portal, mientras que David González, de The Cinematic Reel, llegó incluso a compararla con el estilo de Sam Raimi, señalando que se trata de la entrega que más se acerca "al corazón y espíritu" de aquella trilogía original según su propio texto crítico.

Voces en contra

No todas las críticas resultaron entusiastas. Owen Gleiberman, de la revista Variety, mostró una postura más templada y describió el resultado como una aventura "ardua" que "se esfuerza demasiado" de acuerdo con el resumen publicado por ComicBookMovie. El propio González reconoció que el guion "ocasionalmente se siente sobrecargado", lo que deriva en una duración de dos horas y media que varios reseñistas consideraron innecesaria según el compilado de Rotten Tomatoes. Rooney también destacó secuencias de pelea "coreografiadas con precisión y desafiando la gravedad" en su texto para The Hollywood Reporter, mientras que Gleiberman reconoció el manejo del director Destin Daniel Cretton para sostener el tono acrobático que estas películas necesitan en su propia crítica.