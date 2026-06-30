Lionel Messi conoce a Spider-Man en divertido video sobre la próxima película: véalo aquí

Los Ángeles, Estados Unidos.- El futbolista Lionel Messi y el actor Tom Holland unieron dos de las franquicias más populares del momento —el fútbol y el universo de los superhéroes— en un inesperado video promocional de Spider-Man: Brand New Day, la próxima entrega del Hombre Araña que llegará a los cines el 29 de julio.

La divertida colaboración fue compartida en las redes sociales oficiales de Sony Pictures con la pregunta: "¿Quién es el siguiente?", una frase que rápidamente despertó la curiosidad de millones de seguidores y alimentó las especulaciones sobre futuras apariciones de otras celebridades en la campaña de promoción. En el video, Holland interpreta nuevamente a Peter Parker, quien se encuentra sentado en una cafetería de Nueva York disfrutando de un momento de tranquilidad. La escena cambia cuando Lionel Messi entra al establecimiento preguntando por Spider-Man, lo que provoca una inmediata reacción de nerviosismo en Parker, quien decide revelar su identidad superheroica únicamente ante la estrella argentina.

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Tras transformarse en Spider-Man, el personaje de Holland intenta conversar con Messi en inglés y le pregunta si le teme a las alturas. Sin embargo, antes de que el campeón del mundo tenga tiempo de responder, el superhéroe lo toma por sorpresa y ambos emprenden un espectacular recorrido por los rascacielos de Nueva York, balanceándose entre edificios gracias a las icónicas telarañas del personaje.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue el intercambio de idiomas entre ambos protagonistas. Messi responde en español con frases sencillas y un tono natural que aporta un toque de humor a la escena, mientras Holland mantiene el diálogo en inglés, generando un contraste que rápidamente conquistó a los usuarios en redes sociales.

Campaña viral

La aparición de Lionel Messi forma parte de la estrategia promocional de Spider-Man: Brand New Day, una película que incluso antes de su estreno ya se perfila como uno de los mayores acontecimientos cinematográficos del año. Los avances publicados por Sony Pictures han generado un enorme impacto en plataformas digitales. El primer tráiler oficial estableció un nuevo récord mundial al alcanzar 718.6 millones de reproducciones durante sus primeras 24 horas, convirtiéndose en el avance cinematográfico más visto en ese periodo.

Apenas cuatro días después, el video superó la impresionante cifra de 1,000 millones de visualizaciones, reflejando la enorme expectativa que existe entre los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel y los fanáticos del personaje.

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