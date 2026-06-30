Embajada de EE UU en Honduras conmemora los 250 años de independencia junto a autoridades hondureñas

Tegucigalpa, Honduras.- Cada 4 de julio se celebra la independencia de los Estados Unidos; sin embargo, los miembros de la delegación diplomática estadounidense en Tegucigalpa decidieron conmemorar esta fecha de manera anticipada este 30 de junio, con la presencia de autoridades del gobierno de Honduras, representantes de sociedad civil y otros representantes consulares en el país.

En la Embajada de Estados Unidos ubicada en Tegucigalpa se llevó a cabo la celebración por los 250 años de independencia de esa nación norteamericana. Además de Colleen Hoey, encargada de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos de América, estuvo presente Nasry Asfura, presidente de Honduras, quien expresó su satisfacción por participar en la conmemoración y agradeció a la nación amiga por promover los valores democráticos y ser defensora de las libertades fundamentales.

"Me siento muy honrado de estar hoy aquí con motivo de la conmemoración de los 250 años de la independencia de los Estados Unidos de América, proclamada en 1776", dijo el presidente Asfura. Asfura aseguró durante su discurso que Estados Unidos es una "gran potencia que, mediante un sistema democrático basado en pesos y contrapesos, garantiza los derechos de sus ciudadanos, el acceso a la justicia y la convivencia pacífica". Además, recalcó que Honduras y Estados Unidos mantienen una estrecha historia de amistad y cooperación. "Esa relación ha entrado en una nueva etapa desde el inicio de mi gobierno, basada en el entendimiento y el respeto mutuo. Tanto mi administración como la del presidente Donald Trump coincidimos en la necesidad de fortalecer el Estado de derecho, combatir el crimen organizado y el narcotráfico". En el evento también estuvieron presentes otras autoridades de gobierno como los designados presidenciales, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillo Paredes; magistrados; Mireya Agüero, canciller de la República; y Juan Diego Zelaya, alcalde municipal del Distrito Central.