Estados Unidos y FIFA en el ojo del huracán: La grave denuncia que hizo Irán en pleno Mundial

La selección de Irán dejó un emotivo mensaje en el vestuario del Estadio de Seattle tras igualar 1-1 con Egipto en la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.
El combinado asiático terminó tercero de su grupo y ahora deberá esperar otros resultados para conocer si consigue un boleto a los dieciseisavos de final.
En la nota, el equipo iraní aseguró que los puntos pueden conseguirse de muchas maneras, pero que solo la justicia y el honor permanecen en la historia.
Además, resaltaron que el juego limpio representa mucho más que una simple norma escrita dentro del reglamento del fútbol.
Los futbolistas también agradecieron la hospitalidad de Seattle y el incondicional apoyo de los aficionados iraníes durante el torneo.
Tras el encuentro, Irán expresó su inconformidad por el gol que le fue invalidado en el minuto 93 luego de una revisión del VAR por un ajustado fuera de juego.
Esa decisión arbitral provocó fuertes reclamos por parte del cuerpo técnico y de los jugadores, quienes consideraron que fueron perjudicados.
El entrenador Amir Ghalenoei afirmó sentirse orgulloso del esfuerzo realizado por sus futbolistas pese a todas las dificultades vividas durante la competición.
El seleccionador también denunció que las condiciones impuestas al equipo fueron injustas y pidió a la FIFA evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse en futuros Mundiales.
El capitán Mehdi Taremi fue todavía más crítico y calificó el desarrollo del torneo para Irán como una experiencia completamente desastrosa.
El delantero cuestionó que gran parte del personal de logística y recuperación no pudiera ingresar a Estados Unidos por problemas con los visados.
Taremi también lamentó que la selección tuviera que viajar constantemente desde Tijuana para disputar sus partidos, algo que, según él, afectó el rendimiento del plantel.
El futbolista dejó claro que aprecia el trato recibido en México, pero insistió en que esas condiciones no corresponden a una Copa del Mundo de primer nivel.
Pese a disputar su séptima participación mundialista, Irán sigue sin lograr superar la fase de grupos y mantiene esa deuda histórica en la competición.
Ahora, las esperanzas del Team Melli dependen de una combinación de resultados en la última jornada, ya que varios marcadores definirán si continúa con vida o queda eliminado del Mundial 2026.