"No lo esperábamos": Leda García Pagán sobre el fin del TPS para hondureños

Tegucigalpa, Honduras.- La secretaria de Derechos Humanos, Leda García Pagán, se pronunció respecto a la publicación del Gobierno de Estados Unidos en la que reitera que el Estatus de Protección Temporal (TPS) para hondureños está cancelado y que estos están sujetos a ser deportados.
"Personalmente, voy a hablar por Leda García, no esperábamos que el presidente de los Estados Unidos nos dejara sin la posibilidad de poder abogar por nuestros hermanos", declaró la funcionaria ante medios de comunicación.
El pasado 16 de agosto, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) publicó en su cuenta de X un listado de los países a los que se les terminó el TPS, enviando una advertencia a los exbeneficiarios diciéndoles "salga ahora o será deportado".
García Pagán responsabilizó al Gobierno de Xiomara Castro (2022-2026) de la no extensión del TPS para los compatriotas, atribuyendo que el tono confrontativo que mantuvo con Estados Unidos influyó para que el estatus migratorio no fue ampliado.
"El año pasado, las decisiones que se tomaron, por las razones que hayan sido, hoy un, año después, estamos nosotros, todo el pueblo hondureño y especialmente los que están en Estados Unidos, sufriendo las consecuencias de las malas decisiones y de la falta de respeto en la interlocución hacia el exterior", dijo.
Agregó que "al final lo que hicieron (refiriéndose al Gobierno de Libertad y Refundación) durante sus cuatro años es lo que orilló a tomar una decisión de este tipo, pero sí hubiéramos soñado, aspirado, anhelado, a que nos permitieran seguir luchando".
La titular de la Secretaría de Derechos Humanos fue consultada sobre por qué la actual administración de Nasry Asfura no consiguió negociar el TPS, considerando su cercanía con el mandatario estadounidense Donald Trump.
Ante ello, García respondió: "todos teníamos esa ilusión, esa aspiración. Son temas que no conozco, de los que no me puedo expresar. Solamente debo decir que lo lamento".
El DHS confirmó en julio de 2025 la finalización del TPS para ciudadanos hondureños, argumentando que el país centroamericano ya no se encontraba en las mismas condiciones de hace más de 20 años cuando el huracán Mitch dejó desastres.
Organizaciones y tepesianos hondureños y de otros países entablaron un litigio contra la cancelación del TPS. El 31 de diciembre de 2025, la jueza Trina Thompson declaró ilegal la anulación del TPS. Sin embargo, el pasado 9 de febrero el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de San Francisco suspendió la sentencia de la jueza Thompson que bloqueaba la anulación del TPS para hondureños, nepalíes y nicaragüenses.