"No lo esperábamos": Leda García Pagán sobre el fin del TPS para hondureños

Tegucigalpa, Honduras.- La secretaria de Derechos Humanos, Leda García Pagán, se pronunció respecto a la publicación del Gobierno de Estados Unidos en la que reitera que el Estatus de Protección Temporal (TPS) para hondureños está cancelado y que estos están sujetos a ser deportados. "Personalmente, voy a hablar por Leda García, no esperábamos que el presidente de los Estados Unidos nos dejara sin la posibilidad de poder abogar por nuestros hermanos", declaró la funcionaria ante medios de comunicación.

El pasado 16 de agosto, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) publicó en su cuenta de X un listado de los países a los que se les terminó el TPS, enviando una advertencia a los exbeneficiarios diciéndoles "salga ahora o será deportado". García Pagán responsabilizó al Gobierno de Xiomara Castro (2022-2026) de la no extensión del TPS para los compatriotas, atribuyendo que el tono confrontativo que mantuvo con Estados Unidos influyó para que el estatus migratorio no fue ampliado. "El año pasado, las decisiones que se tomaron, por las razones que hayan sido, hoy un, año después, estamos nosotros, todo el pueblo hondureño y especialmente los que están en Estados Unidos, sufriendo las consecuencias de las malas decisiones y de la falta de respeto en la interlocución hacia el exterior", dijo.