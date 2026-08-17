Cancelación del TPS deja a hondureños con riesgo de deportación y sin alternativas

Tegucigalpa, Honduras. -El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) expresó su preocupación ante la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras y advirtió que las personas amparadas en ese beneficio quedan expuestas a detención, deportación y la pérdida de derechos básicos en Estados Unidos. Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, señaló que "la situación es crítica porque ya existe un antecedente de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos que avala la facultad del gobierno estadounidense para poner fin al TPS sin posibilidad de reversión judicial".

"En este momento, como está la situación de los tepesianos, difícilmente se pueda hacer algo. Esa resolución de la Corte Suprema cierra la puerta a una alternativa de cambio por la vía judicial", declaró. Agregó que "ya está publicado en la página de la Dirección de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y ahorita que ya está publicado, ya nos damos cuenta de que es un hecho", señaló Reyes. Según la defensora de derechos humanos, "al perder el TPS, las personas pierden el permiso de trabajo, acceso a seguro médico, posibilidad de sacar licencia de conducir y protección frente a una posible deportación, y se vuelven restrictivas las condiciones de los hondureños".

Adicionalmente, Reyes alertó que "las autoridades de los Estados Unidos cuentan con toda la información de los beneficiarios porque el TPS se renovaba anualmente y en cualquier momento pueden llegar a sus casas". El Conadeh recomienda a los hondureños que gozaron del TPS "buscar asesoría legal especializada en migración para explorar un cambio de estatus migratorio, ya que las principales vías son residencia por vínculo familiar, ya sea porque está casado con ciudadano estadounidense o tener un hijo mayor de 21 años que pueda pedirlo". Reyes aclaró que "muchas personas ya iniciaron ese tipo de procesos, por lo que el número de 55 mil podría reducirse". Sin embargo, subrayó que "retornar a Honduras no es una opción viable para la mayoría".