Cancelación del TPS deja a hondureños con riesgo de deportación y sin alternativas

Tegucigalpa, Honduras. -El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) expresó su preocupación ante la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras y advirtió que las personas amparadas en ese beneficio quedan expuestas a detención, deportación y la pérdida de derechos básicos en Estados Unidos.
Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, señaló que "la situación es crítica porque ya existe un antecedente de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos que avala la facultad del gobierno estadounidense para poner fin al TPS sin posibilidad de reversión judicial".
"En este momento, como está la situación de los tepesianos, difícilmente se pueda hacer algo. Esa resolución de la Corte Suprema cierra la puerta a una alternativa de cambio por la vía judicial", declaró.
Agregó que "ya está publicado en la página de la Dirección de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y ahorita que ya está publicado, ya nos damos cuenta de que es un hecho", señaló Reyes.
Según la defensora de derechos humanos, "al perder el TPS, las personas pierden el permiso de trabajo, acceso a seguro médico, posibilidad de sacar licencia de conducir y protección frente a una posible deportación, y se vuelven restrictivas las condiciones de los hondureños".
Adicionalmente, Reyes alertó que "las autoridades de los Estados Unidos cuentan con toda la información de los beneficiarios porque el TPS se renovaba anualmente y en cualquier momento pueden llegar a sus casas".
El Conadeh recomienda a los hondureños que gozaron del TPS "buscar asesoría legal especializada en migración para explorar un cambio de estatus migratorio, ya que las principales vías son residencia por vínculo familiar, ya sea porque está casado con ciudadano estadounidense o tener un hijo mayor de 21 años que pueda pedirlo".
Reyes aclaró que "muchas personas ya iniciaron ese tipo de procesos, por lo que el número de 55 mil podría reducirse". Sin embargo, subrayó que "retornar a Honduras no es una opción viable para la mayoría".
Agregó que muchas de las personas que estuvieron amparadas en el TPS tienen más de 20 años de residir en Estados Unidos y "ya se sentían radicadas. Algunos ya habían adquirido vivienda. Para el tepesiano en sí, retornar al país no es una alternativa".
Destacó que, al no tener una protección, "fácilmente las personas podrán ser detenidas y deportadas de los Estados Unidos".
La coordinadora de Movilidad Humana del Conadeh instó al gobierno hondureño a "reforzar las negociaciones bilaterales y a pensar en políticas a futuro para los retornados".
"Honduras recibe muchos beneficios, el tema de las remesas que aportan a los ingresos del Estado. Hay que pensar en generar algún tema de pensiones para los migrantes o alternativas para que no tengan que retornar y no sean beneficiados después de dar tanto esfuerzo", concluyó.
El Conadeh recordó que no solo fue Honduras y que hay más de 12 países que enfrentan la cancelación del TPS, por lo que el fenómeno es regional y requiere respuestas coordinadas.
La Defensoría de Movilidad Humana continuará brindando orientación a las familias afectadas y monitoreando el impacto del retorno.
El TPS fue otorgado a raíz del paso del huracán Mitch en 1998, que devastó Centroamérica. Sin embargo, la Administración de Donald Trump consideró que ya no existen las condiciones que justificaron esa protección humanitaria para miles de hondureños y de otras nacionalidades que fueron amparados en ese beneficio por casi tres décadas.