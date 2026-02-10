Cancillería tras cancelación del TPS: "No están solos y no los abandonaremos”

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (SRECI) se pronunció mediante un comunicado tras la cancelación inmediata del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras, decretada el pasado 9 de febrero por una corte de San Francisco, Estados Unidos. En el comunicado, la Cancillería reconoció el impacto humano, familiar y social que genera la decisión del Gobierno estadounidense de iniciar el proceso de cancelación del TPS, un mecanismo que por más de 26 años permitió a miles de hondureños permanecer en EE UU tras el impacto del huracán Mitch en 1999. La SRECI recordó que el TPS siempre tuvo un carácter temporal y que, tras varias renovaciones, la actual administración estadounidense decidió en 2025 comenzar el proceso de cancelación para todos los países beneficiados.

No obstante, aclaró que la resolución judicial conocida recientemente "no constituye una decisión definitiva", sino una etapa dentro de un proceso legal que aún podría avanzar por otras instancias. Aunque el Estado hondureño no puede definir el estatus migratorio de sus ciudadanos en terceros países, la Cancillería reafirmó su compromiso de acompañar, orientar y velar por el bienestar y la seguridad de los hondureños en el exterior. En ese contexto, informó que ya se están evaluando rutas y soluciones para apoyar a los beneficiarios del TPS, tanto para quienes busquen alternativas de regularización migratoria como para aquellos que eventualmente enfrenten un retorno al país.