Nasry Asfura culpa a Libre por deterioro de relaciones con EE UU y fin del TPS

Tegucigalpa, Honduras.- Nasry Asfura, presidente de Honduras, lamentó la decisión de Estados Unidos en dar por concluido el estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y trasladó parte de la culpa al gobierno de Libertad y Refundación (Libre). Asfura consideró que el mandato de Xiomara Castro (2022-2026) gestó un deterioro en las relaciones con Estados Unidos, algo que abonó para dar por finalizado el TPS.

“Las malas relaciones que Honduras tuvo en los últimos cuatro años también es un problema que nos llevó a lo que ha pasado con el TPS", mencionó el jefe de Estado. Asfura reafirmó que la administración anterior no cuidó la relación con Estados Unidos, por lo que ahora se ven los resultados. "Lo sucedido en las relaciones de Honduras con Estados Unidos, el gobierno anterior ha venido complicando el tema del TPS", puntualizó. A su vez, confirmó que "estamos y le hemos pedido al gobierno americano que analice cada caso porque son personas que tienen tres y cuatro décadas de estar en Estados Unidos". "Son gente de bien que tienen tres y cuatro décadas de vivir en Estados Unidos, que trabajan, que tienen inversiones. Ciudadanos ejemplares que trabajan y se han adaptado y han respetado las leyes americanas", añadió.