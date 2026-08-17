Se esfumó el TPS para los catrachos y, ¿ahora quién podrá defenderlos?

TPS. O se van o los vamos a deportar, el duro mensaje de la migra gringa a los pobres tepesianos, tras darle cristiana sepultura al programa y reafirmar cero prórroga.

CASAS. Como quien dice, así por las “buenas”, pues, no le quedará de otra a los compatriotas que autodeportarse antes de que el ICE los vaya a traer a sus casas -como tienen la dirección de todos- y los manden encadenados.

MIREYA. Lástima, lamentan los dirigentes de la diáspora, que Mireya no aprovechó la gran apertura que Trump le dispensó al “papi” -desde que pidió votar por él en la campaña- a las invitaciones a Mar-a-Lago.

BORDOS. El Tommy no para y el fin de semana anduvo supervisando la construcción de bordos en la Perla del Ulúa, los cuales por fin serán de verdad -de cemento y hierro- y no de arena.

AYUDAS. A Reinaldo lo columbraron en San Antonio de Flores, El Paraíso, repartiendo las ayudas en el corredor seco. También andaba Carlos Hernández, de la ASJ, supervisando que la cosa sea pareja y sin sectarismo político.

ARGUETA. En Palacio juramentaron a Argueta, ahora como director ejecutivo del Comité Central, y la bulla es que también queda como asesor en comunicaciones.

CCPN. Bueno, lo anterior significa que TA no piensa soltar la guayaba del CCPN, como le ha aconsejado su amigo Pepe Lobo, para no distraerse de los asuntos de Palacio.

PAREJA. Por cierto, culebrón y medio el que ha armado Argueta con la foto que publicó junto a su nueva pareja en un velero -pero no el “velero llamado libertad”, de Perales- sino, el “velero del amor”.

CANCIÓN. “Ayer se fue, tomo sus cosas y se puso a navegar, una camisa, un pantalón vaquero y una canción...se despidió y decidió batirse en duelo con el mar...y se marchó, y a su barco le llamó libertad, y en el cielo descubrió gaviotas” ...dice Perales.

MISIL. Sin mencionar a nadie con nombre y apellido, la diputada Maché Sosa, expareja del ahora exministro de Comunicaciones, pareciera haberle dejado ir un misil de largo alcance en sus redes.

VÍCTIMA. “Lo que no te mata anda por allí con tranquilidad, creyendo que nada de lo que hizo estuvo mal y, con complejo de víctima...jajajaja. ¿Sabes quién termina contando la historia como realmente fue? El tiempo”, dice. ¡Vaya, Jodido!

INCENDIO. Con razón dicen que, donde fuego hubo, cenizas quedan, aunque unos chuscos en esas redes juran que esas no son “cenizas”, sino, un “incendio estructural de grandes proporciones”. Será.