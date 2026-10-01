“Calle Café de Honduras”, el nuevo nombre que luce una vía de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Una calle de Tegucigalpa lleva desde este jueves el nombre de “Calle Café de Honduras”, luego de que autoridades municipales y del Instituto Hondureño del Café (IHCAFE) inauguraran la nueva denominación en el bulevar Centroamérica. La vía está ubicada frente a las instalaciones del IHCAFE y se convirtió en la primera calle del país en llevar oficialmente el nombre de “Café de Honduras”, de acuerdo con lo expresado durante el acto. El cambio de nombre se realizó en el marco del cierre de la cosecha cafetalera 2026-2027 y en conmemoración del Día del Café, que se celebra este 1 de octubre.

Durante la inauguración, el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, destacó el peso del café en la economía hondureña y su presencia en los mercados internacionales. “¿Sabían ustedes que el café genera más de un millón de empleos a nivel nacional y representa más de dos mil millones de dólares en divisas?”, expresó Zelaya durante el acto. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Una calle dedicada al café hondureño

La nueva denominación busca reconocer a las personas vinculadas a la producción y comercialización del café, desde los productores que trabajan en las fincas hasta quienes participan en el procesamiento y distribución del grano. Cabe destacar que, el café constituye uno de los principales productos agrícolas de Honduras y tiene presencia en los mercados internacionales. Zelaya señaló que la decisión de nombrar la vía como “Calle Café de Honduras” pretende dejar un reconocimiento permanente en la capital a este producto. “El café de Honduras es reconocido internacionalmente, y darle el nombre de Café de Honduras a una calle es reconocer la importancia que este producto tiene para nuestro país, para nuestras familias y para nuestra economía”, manifestó. Por su parte, Pedro Mendoza, presidente del IHCAFE, destacó la ubicación de la calle frente a las instalaciones del instituto y el vínculo de la vía con la actividad cafetalera. “Es un honor que nos brindó al inaugurar esta calle de la caficultura, aquí frente a las instalaciones del IHCAFE”, expresó Mendoza.

Inauguración coincide con el Día del Café