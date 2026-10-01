Cortes de energía eléctrica programados para este viernes 2 de octubre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) programó cortes de energía para este viernes 2 de octubre en distintos sectores, como parte de los trabajos previstos en la red eléctrica. Para este viernes, los cortes de luz se centrarán en varios sectores del departamento de Lempira, por lo que los residentes de estos lugares deben tomar las medidas correspondientes. Los cortes están programados hasta por un lapso de ocho horas, iniciando desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde. A continuación, la lista:

Lempira e Intibucá, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Municipio de Santa Cruz, Lempira: casco urbano de Santa Cruz y las aldeas Candelaria, Loma Limpia, Pajapas, San Pedro, Santa Rosa y los caseríos cercanos. Municipio de San Francisco, Lempira: casco urbano de San Francisco y las aldeas Concordia, Jelpoa, Magdalena, Marquira, Rorruca, San Lucas y los caseríos cercanos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Municipio de Erandique, Lempira: casco urbano de Erandique y las aldeas Azacualpa, Concepción, El Carrizal, El Conal, El Rodeo, Gualguire, Guatincara, San Antonio Montaña, San Antonio Valle, Valle de la Cruz y los caseríos cercanos. Municipio de Dolores, Intibucá: casco urbano de Dolores y las aldeas Azacualpa y los caseríos cercanos. Municipio de San Miguelito, Intibucá: casco urbano de San Miguelito y las aldeas Toco, Las Trancas, Agua Blanca, El Borbollón, La Misión, Mangual y los caseríos cercanos. Municipio de San Juan, Intibucá: las aldeas Loma de Hornos, Agua Caliente Sur, Yaterique, Llano Redondo, Carrizalito, San Gabriel, Barrio Nuevo, Cañadas, Simarro y los caseríos cercanos.

Ocotepeque y Lempira, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Municipio de Mercedes, Ocotepeque: casco urbano de Mercedes y las aldeas Concepción, El Coral, El Limoncito, Laguna Seca, Las Vegas, Plan del Rosario, San Antonio, San José del Jocotán, Yuscarán. Municipio de Guarita, Lempira: casco urbano de Guarita y las aldeas Santa Lucía, San Antonio, Olosingo, San Juan Junigual, San Pablo, Santa Cruz, Santa Cruz Queruco, Santo Tomás Chinquín, Terlaca. Municipio de San Juan Guarita, Lempira: casco urbano de San Juan Guarita y las aldeas El Rodeo, Los Horcones, Portillo, Pueblo Viejo, Sazalapa. Municipio de Tomalá, Lempira: casco urbano de Tomalá y las aldeas Azacualpa, Copante, Morro, Los Horconsillos, Los Zuncullos, San Cristóbal, San Juan, San Lorenzo, San Marquitos, San Pablo, Santo Domingo, Aldea Nueva. Municipio de Tambla, Lempira: casco urbano de Tambla y las aldeas El Zarzal, San Francisco del Aceituno, Chorrera. Municipio de Cololaca, Lempira: casco urbano de Cololaca y las aldeas Casitas, Las Flores, Malsincales, San Isidro Canguacota. Municipio de Valladolid, Lempira: casco urbano de Valladolid y las aldeas Agua Zarca, Chancoyote, Cordoncillo, El Socorro, Yupural, Gualcixe, Los Patios, Los Reales, La Hacienda, Tierra Blanca.

Municipios de Lempira, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.