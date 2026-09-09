Cortes de energía eléctrica programados para este jueves 10 de septiembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Copán, Francisco Morazán, Cortés, Atlántida y Valle son los departamentos que se verán afectados ante la falta de energía eléctrica este jueves -10 de septiembre- en diferentes barrios y colonias. Según el calendario semanal de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), los cortes de luz son debido a los trabajos de mantenimiento que se estarán realizando en el circuito y en la Subestación Cohessa. Los cortes van en horarios escalonados desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y de las 6 de la tarde a 5 de la mañana. Aquí el listado general:

Copán de 8:20 a.m. a 2:20 p.m.

Dulce Nombre: Casco urbano de Dulce Nombre y las aldeas: Agua Buena, El Limón, El Prado de la Cruz, El Zapote, Las Caleras, San Jerónimo y sus caseríos cercanos. San Agustín: Casco urbano de San Agustín y las aldeas: Granadilla, Descansaderos, Moscarronal, El Zorro, La Peña y sus caseríos cercanos. Dolores: Casco urbano de Dolores y las aldeas: Camalote, Vega Redonda, Yaruconte, Pasquingual, Pasquingualón, Pasquingualito, San Antonio, Joyas Galanas y sus caseríos cercanos. Concepción: Casco urbano de Concepción y las aldeas: Candelaria, Plan Grande, El Higón, Agua Zarca, Vertientes, Montaña Adentro y sus caseríos cercanos. Veracruz: Casco urbano de Veracruz y las aldeas: Agua Caliente, San Antonio, El Ocote y sus caseríos cercanos. San José: Casco urbano de San José y las aldeas: Buena Vista, El Porvenir, Las Delicias, Vivistorio, Plan de San Jerónimo y sus caseríos cercanos. Trinidad: Casco urbano de Trinidad y las aldeas: Cerro Azul, El Copante, La Cumbre, Lepaerita, El Achotal, El Bijao, Agua Zarca, Quebraditas, San Juan Planes y sus caseríos cercanos. San Nicolás: Casco urbano de San Nicolás y las aldeas: El Tablón, Buena Vista, El Modelo, Santa Teresa, Sisin, Las Brisas, El Porvenir, El Carmen, El Resumidero, Cerro Grande, Plan del Ceibo, El Borbollón, Cerro Redondo y sus caseríos cercanos. Naranjito, Santa Bárbara: Casco urbano de Naranjito y las aldeas: Santiago de Posta, Las Crucitas, San Isidro, Agua Clara, Camacal, San Juan, Copantio, Santa Ana, Las Mesas, Jimilile, Nisperal y sus caseríos cercanos. Santa Rosa: Las aldeas: El Zapote, La Torera, Oromilaca, La Esperancita, Quezailica, Las Pilas, El Conal.

Distrito Central, F.M. de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Los abonados comprendidos desde la primera avenida hasta la quinta avenida entre la novena calle y 15ta calle de Comayagüela. Bo. La Bolsa (zona industrial), Bo. Guacerique, Asilo de Ancianos María Eugenia, UMAPS (1ra. Ave.), Hospital San Jorge, Secretaría de Infraestructura y Transporte, El Obelisco, Sede del Partido Nacional, parte de Barrio Bellavista, Medicasa, Avenida Centenario, Centro Comercial Centenario, abonados de la 14 a 16 calle entre 6ta y 8ta avenida, Escuela de Ensayo Dionisio de Herrera, Escuela Santos Guardiola, parte de Barrio Lempira, Mercado Mamachepa, Colegio Jesús Aguilar Paz, parte de Barrio Perpetuo Socorro, Barrio Villa Adela, antiguo anexo del BCH, Banadesa, Estado Mayor Conjunto, Centro de Salud Villa Adela, Despensa Familiar, Colonia Rodríguez y zonas meledañas.

Tela, Atlántida de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Aldea Mezapa, Aldea Los Laureles, Aldea Las Tomasas, Aldea Tolo

Choloma, Cortés de 8:45 a.m. a 2:45 p.m.

Res. Roca de Arios, Res. Quintas Marta Elena, Camas Dina, Helados Yoysi, Tecpro, Promasa, Grupo América, Res. Las Colinas, Col. Monte Verde, Res. Campisa I, Res. Villas del Bosque, Col. Monte Alegre, Col. Juan Ramón Molina, Fibratex, Hermacasa, Industrias Molineras, Bachosa, Alutech Choloma, Crowley, Empacadora Cortés (CORSA).

Nacaome, Valle de 06:00 p.m. a las 2:00 a.m.