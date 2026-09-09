Policía Nacional anuncia cierres y operativo de seguridad por Motagua vs Alianza

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional de Honduras implementará este miércoles 9 de septiembre un amplio dispositivo de seguridad que incluirá controles y cierres de calles aledañas al Estadio Nacional "Chelato" Uclés, en Tegucigalpa, debido al encuentro entre FC Motagua y Alianza de El Salvador.
El partido, correspondiente a la quinta jornada de la Copa Centroamericana 2026, está programado para las 9:06 de la noche, por lo que las autoridades reforzarán la vigilancia y el control del tránsito vehicular en los alrededores del recinto deportivo.
"Para el desarrollo de esta jornada deportiva se ha establecido un dispositivo conformado por seis anillos de seguridad, destinados al control de las diferentes áreas del estadio y sus alrededores", se puede leer en un comunicado compartido por la Policía Nacional en sus redes sociales.
Asimismo, se informó que "las calles adyacentes al Estadio Nacional José de la Paz Herrera serán cerradas a partir de la 6:00 p.m., por lo que se recomienda a conductores y población en general utilizar vías alternas para evitar congestionamientos y facilitar el desarrollo del dispositivo de seguridad".
El operativo contempla la participación de 350 elementos policiales, quienes estarán distribuidos en distintos puntos para regular la circulación, controlar los accesos y mantener la seguridad de los aficionados que se desplacen hacia el estadio.
Sumado a esto, los agentes realizarán registros a las personas que ingresen al recinto para evitar la entrada de armas de fuego, objetos punzocortantes o contundentes, fuegos pirotécnicos, cigarrillos, fósforos, encendedores y punteros de luz infrarroja, entre otros artículos restringidos.
Finalmente, se espera que el dispositivo de seguridad se mantenga durante el desarrollo del encuentro y posteriormente, con patrullajes en los alrededores y las principales vías de acceso, con el objetivo de contribuir al retorno seguro de las personas que asistan al evento.