Policía Nacional anuncia cierres y operativo de seguridad por Motagua vs Alianza

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional de Honduras implementará este miércoles 9 de septiembre un amplio dispositivo de seguridad que incluirá controles y cierres de calles aledañas al Estadio Nacional "Chelato" Uclés, en Tegucigalpa, debido al encuentro entre FC Motagua y Alianza de El Salvador.

El partido, correspondiente a la quinta jornada de la Copa Centroamericana 2026, está programado para las 9:06 de la noche, por lo que las autoridades reforzarán la vigilancia y el control del tránsito vehicular en los alrededores del recinto deportivo.

"Para el desarrollo de esta jornada deportiva se ha establecido un dispositivo conformado por seis anillos de seguridad, destinados al control de las diferentes áreas del estadio y sus alrededores", se puede leer en un comunicado compartido por la Policía Nacional en sus redes sociales.