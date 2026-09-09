Uno de los institutos más esperados: así se prepara el Central Vicente Cáceres para el 15 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- Los actuales estudiantes del Instituto Central Vicente Cáceres mantienen una ardua preparación para poner en alto el nombre de este emblemático centro educativo, que durante generaciones ha formado parte de la historia de la educación hondureña.

Este 15 de septiembre, cuando Honduras conmemore 205 años de independencia, los estudiantes del Central Vicente Cáceres (ICVC) están listos para demostrar su talento, disciplina y orgullo de representar a uno de los institutos más reconocidos de la capital.

Con más de 140 años al servicio de la educación hondureña, el Instituto Central Vicente Cáceres se ha convertido en uno de los centros educativos capitalinos más esperados durante las celebraciones patrias.

Para este año, 27 palillonas serán las protagonistas de la presentación del instituto y ya se encuentran preparadas para brillar en las calles de Tegucigalpa con sus coreografías y movimientos.

Edith Rivera, maestra encargada de los ensayos de las palillonas, explicó que las jóvenes llevan más de seis meses preparándose para ofrecer una presentación a la altura de la tradición del emblemático instituto.

Pero las palillonas no serán las únicas encargadas de poner el espectáculo. Un total de 30 pomponeras también formarán parte de la delegación y llegarán con la misión de llenar de color, energía y alegría la presentación del Central Vicente Cáceres.

A ellas se suman los integrantes de la banda marcial y la banda de guerra, quienes también afinan sus instrumentos y preparan un repertorio especial para acompañar al instituto durante los desfiles de este 15 de septiembre.