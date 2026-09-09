Comisión de Familia del Congreso Nacional revisa iniciativas dirigidas a sectores vulnerables

Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión de Familia, Niñez, Juventud y Adulto Mayor del Poder Legislativo desarrolló una jornada de trabajo para analizar diversos proyectos orientados a la atención de adultos mayores, personas con discapacidad y niñez.

La agenda abarcó el estudio de propuestas de infraestructura social, registros de inclusión y proyectos en el ámbito educativo.​Durante la sesión se evaluó la creación de un centro de atención integral para el adulto mayor en Santa Bárbara.

La presidencia de la comisión confirmó que la iniciativa permanecerá en análisis a la espera del dictamen financiero correspondiente que debe emitir la Secretaría de Finanzas para determinar su viabilidad presupuestaria.​