Comisión de Familia del Congreso Nacional revisa iniciativas dirigidas a sectores vulnerables

Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión de Familia, Niñez, Juventud y Adulto Mayor del Poder Legislativo desarrolló una jornada de trabajo para analizar diversos proyectos orientados a la atención de adultos mayores, personas con discapacidad y niñez.
La agenda abarcó el estudio de propuestas de infraestructura social, registros de inclusión y proyectos en el ámbito educativo.Durante la sesión se evaluó la creación de un centro de atención integral para el adulto mayor en Santa Bárbara.
La presidencia de la comisión confirmó que la iniciativa permanecerá en análisis a la espera del dictamen financiero correspondiente que debe emitir la Secretaría de Finanzas para determinar su viabilidad presupuestaria.
"Los diputados de la comisión trabajan en la revisión de varios proyectos para emitir los dictámenes correspondientes que garanticen una adecuada atención a los sectores vulnerables", explicó Alejandra Vallecillo, presidenta de la Comisión de Familia.
En cuanto a la propuesta para implementar un carnet único de discapacidad, la comisión determinó emitir un dictamen desfavorable tras revisar las opiniones técnicas de las instituciones consultadas.
De igual forma, el proyecto para crear un centro de protección infantil en Yoro recibirá un dictamen no favorable debido a inconsistencias de forma, aunque se detallarán las correcciones requeridas para que pueda ser reformulado.
Los diputados acordaron remitir a la Comisión de Educación la iniciativa de Ley Especial Sobre Inclusión y Atención a las Necesidades Educativas, argumentando que su contenido corresponde al ámbito de competencia de dicha legislatura.