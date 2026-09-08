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Congreso archiva juicio político: firmas campesinas no pasaron la prueba

De 14,477 firmas presentadas contra diputados, más de 11 mil no coincidieron con los datos biométricos, según el Registro Nacional de las Personas (RNP)

  • Actualizado: 08 de septiembre de 2026 a las 20:55
Congreso archiva juicio político: firmas campesinas no pasaron la prueba

El Congreso desestimó la petición promovida por grupos campesinos al no cumplir con el número mínimo de respaldos válidos exigidos.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional desestimó y ordenó el archivo definitivo de la solicitud de juicio político promovida por organizaciones campesinas contra la junta directiva y más de 80 parlamentarios de distintas bancadas.

La decisión fue adoptada luego de que el informe técnico del Registro Nacional de las Personas (RNP) determinara que la iniciativa ciudadana no alcanzó el requisito legal mínimo de firmas y huellas dactilares autenticadas.

Congreso Nacional envía a verificar 14,000 firmas para definir juicio político por Ley Agroindustrial

​La petición de juicio político había sido introducida por grupos ciudadanos, campesinos e indígenas a principios de agosto, en rechazo a la aprobación del Decreto 107-2026, que contiene la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial.

Tras la recepción del documento, la secretaría parlamentaria remitió el expediente al órgano registral para verificar la validez de los respaldos presentados.

​Durante la sesión del pleno, las autoridades de la secretaría dieron lectura al informe institucional que detalló las inconsistencias encontradas en la documentación enviada por los promoventes.

​"Francis Cabrera solicitó realizar la verificación de la autenticidad de firmas originales de la iniciativa ciudadana. Se procesaron los folios y se informó que 11,281 registros no hicieron 'hit', lo que significa que no coincide la información del ciudadano con la huella o dato proporcionado con su documento de identidad", leyó Carlos Ledezma, secretario del Congreso Nacional.

​El reporte técnico del RNP precisó que de un total de 14,477 nombres y firmas presentados, únicamente 1,710 cumplieron con todos los criterios de validación biométrica y dactilar. Asimismo, el informe contabilizó 526 folios con números de identidad repetidos y 382 expedientes que no pudieron procesarse debido a datos ilegibles o falta de huellas dactilares.​

Frente a los hallazgos de la entidad registradora, la presidencia del Poder Legislativo aclaró los preceptos legales que rigen las iniciativas de origen ciudadano y confirmó el cierre de las diligencias.

​"La Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana establece que la solicitud de iniciativas ciudadanas se tiene que remitir al Registro Nacional de las Personas para que verifique la autenticidad o verificación de la huella y firma de los ciudadanos que acompañan la iniciativa", explicó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.​

El titular del Parlamento remarcó que la legislación vigente exige el respaldo comprobado de al menos 3,000 ciudadanos con información plenamente cotejada para habilitar el trámite parlamentario, umbral que no fue alcanzado en este expediente.

​"Únicamente coinciden 1,710 ciudadanos. Las iniciativas ciudadanas necesitan como mínimo 3,000 ciudadanos que sean cotejados, verificados y que coincida toda su información. Por lo tanto, no procede darle trámite a la solicitud planteada y lo que corresponde es archivar las diligencias en la Secretaría", ordenó el presidente Zambrano.

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Elvis Mendoza
Elvis Mendoza
Periodista

Licenciado en Periodismo egresado de la UNAH. Redactor en EL HERALDO desde 2016 en periodismo local, bajo la sección solidaria y de soluciones de Metro. Manejo de SEO, periodismo digital y de verificación con experiencia en televisión y como piloto de drone.

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