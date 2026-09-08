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Ramas, llantas y sedimento: residuos inundan cause del río Guacerique

En el cauce del río Guacerique también quedan atrapados residuos como llantas, tubos y restos de madera, una situación que adquiere mayor relevancia ante la propuesta de dragar los sedimentos acumulados en los embalses

  • Actualizado: 08 de septiembre de 2026 a las 11:48
Ramas, llantas y sedimento: residuos inundan cause del río Guacerique

Un recorrido de EL HERALDO por el río Guacerique constató la presencia de llantas, tubos, madera y otros residuos mezclados con los sedimentos que avanzan hacia Los Laureles.

 Foto: Marbin López/EL HERALDO

Teguigalpa, Honduras.- Los bajos niveles de las represas Los Laureles y La Concepción han reavivado la propuesta de dragar los sedimentos acumulados durante años en ambos embalses. La petición cobra fuerza al observar la cantidad de desechos y material sedimentado en algunos tramos del río Guacerique.

EL HERALDO realizó un recorrido aguas arriba de la represa Los Laureles, en un sector del río Guacerique, donde constató no solo la acumulación de sedimentos, sino también la presencia de diversos residuos que han terminado dentro del cauce.

En el lugar sobresalen restos de madera, ramas, piedras y basura arrastrada por las corrientes. También hay llantas y tubos usados, elementos que contrastan con el reducido hilo de agua que todavía atraviesa el cauce.

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El lecho del río presenta amplias zonas expuestas por la disminución del caudal. La tierra, los sedimentos y la maleza ocupan espacios que durante la temporada lluviosa permanecen cubiertos por una mayor cantidad de agua.

Para los ciudadanos que plantean el dragado, retirar parte de ese material permitiría recuperar espacio dentro de los embalses y aprovechar mejor las lluvias cuando se produzca la recuperación de los niveles de almacenamiento.

La petición surge en medio de una de las temporadas más críticas para el sistema de abastecimiento de Tegucigalpa. Ambos embalses se encuentran cerca del 25% de almacenamiento, considerado por la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) como el punto crítico.

Entre el lodo seco y el pequeño hilo de agua que todavía corre por el Guacerique aparecen residuos que revelan la contaminación del cauce.

Entre el lodo seco y el pequeño hilo de agua que todavía corre por el Guacerique aparecen residuos que revelan la contaminación del cauce.

 (Foto: Marbin López/EL HERALDO)

Ante esta propuesta, el alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, explicó recientemente a EL HERALDO que el dragado está contemplado dentro de los planes de UMAPS, pero representa una intervención de alto costo y requiere una importante cantidad de recursos.

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Ahorita la poca agua que tenemos, si la revolvemos con el lodo, es mucho más difícil de tratar y mucho más difícil de distribuir a la gente”, explicó Juan Diego Zelalya.

“También está el tema ambiental y la disposición de todos los restos y sedimentos que están dentro del embalse. Es un tema que se está analizando y estudiando”, concluyó Zelaya.

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Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

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