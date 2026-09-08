Ramas, llantas y sedimento: residuos inundan cause del río Guacerique

Teguigalpa, Honduras.- Los bajos niveles de las represas Los Laureles y La Concepción han reavivado la propuesta de dragar los sedimentos acumulados durante años en ambos embalses. La petición cobra fuerza al observar la cantidad de desechos y material sedimentado en algunos tramos del río Guacerique. EL HERALDO realizó un recorrido aguas arriba de la represa Los Laureles, en un sector del río Guacerique, donde constató no solo la acumulación de sedimentos, sino también la presencia de diversos residuos que han terminado dentro del cauce. En el lugar sobresalen restos de madera, ramas, piedras y basura arrastrada por las corrientes. También hay llantas y tubos usados, elementos que contrastan con el reducido hilo de agua que todavía atraviesa el cauce.

El lecho del río presenta amplias zonas expuestas por la disminución del caudal. La tierra, los sedimentos y la maleza ocupan espacios que durante la temporada lluviosa permanecen cubiertos por una mayor cantidad de agua. Para los ciudadanos que plantean el dragado, retirar parte de ese material permitiría recuperar espacio dentro de los embalses y aprovechar mejor las lluvias cuando se produzca la recuperación de los niveles de almacenamiento.

La petición surge en medio de una de las temporadas más críticas para el sistema de abastecimiento de Tegucigalpa. Ambos embalses se encuentran cerca del 25% de almacenamiento, considerado por la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) como el punto crítico.



Ante esta propuesta, el alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, explicó recientemente a EL HERALDO que el dragado está contemplado dentro de los planes de UMAPS, pero representa una intervención de alto costo y requiere una importante cantidad de recursos.