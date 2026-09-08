El Cimarrón: Los citaron para una “carneada” y terminaron torturados y asesinados por una deuda de drogas

De acuerdo con versiones oficiales a las que tuvo acceso EL HERALDO, “Tatiana”, quien presuntamente pertenecía a la pandilla 18, se dedicaba a la venta de drogas y habría entregado fiado estupefacientes a Alejandro y Bowye. Sin embargo, ambos no habrían cumplido con el pago en el tiempo acordado, por lo que comenzaron las presiones para que saldaran una deuda de 1,600 lempiras.