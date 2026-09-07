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Villa Nueva bajo amenazas de pandillas: familias siguen desalojando pese a presencia policial

Temor, zozobra y el fruto de años de trabajo: esto viven varias familias que abandonan sus casas por supuestas amenazas en la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa

  • Actualizado: 07 de septiembre de 2026 a las 14:33
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Miembros de la Policía Nacional llegaron a tempranas horas de la mañana de este lunes 7 de septiembre al sector 8 de la colonia Villa Nueva, donde varias familias están abandonando sus viviendas debido a supuestas amenazas del crimen organizado.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
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Pese a que la zona ha permanecido bajo un fuerte resguardo policial, las familias continúan desalojando sus viviendas. ¿Qué se sabe?

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EL HERALDO llegó hasta Villa Nueva y observó a varios miembros de la Policía Nacional, pero también a madres, hijos y hermanos que sacaban ropa, muebles, utensilios de cocina y otros bienes de sus viviendas.

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Desde la noche del pasado domingo 6 de septiembre, varias viviendas comenzaron a quedar vacías y, para este lunes, las familias continuaban desalojando. Se presume que más de 15 familias estarían huyendo debido a las amenazas.

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Alrededor de la 1:30 de la tarde de este lunes, agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) capturaron a un individuo señalado como presunto miembro de la Pandilla 18.

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El detenido negó pertenecer a una estructura criminal y aseguró: “Solo son tatuajes, vo”. Supuestamente, el detenido estaría involucrado en el desplazamiento forzado de las familias.

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Hasta el momento, lo que se maneja es una presunta disputa entre miembros de la Pandilla 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13); sin embargo, esta hipótesis no ha sido confirmada por las autoridades.

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La colonia Villa Nueva ha sido históricamente una de las zonas más conflictivas de Tegucigalpa y, en este momento, las familias que residen allí atraviesan una situación de temor y zozobra.

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Los agentes de la DAET mantienen los operativos en la zona; sin embargo, las familias continúan abandonando sus viviendas.

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Más de 15 familias estarían abandonando sus viviendas en el sector 8 de Villa Nueva, Tegucigalpa, debido a supuestas amenazas del crimen organizado, mientras la Policía mantiene operativos en la zona.

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