Villa Nueva bajo amenazas de pandillas: familias siguen desalojando pese a presencia policial

Miembros de la Policía Nacional llegaron a tempranas horas de la mañana de este lunes 7 de septiembre al sector 8 de la colonia Villa Nueva, donde varias familias están abandonando sus viviendas debido a supuestas amenazas del crimen organizado.
Pese a que la zona ha permanecido bajo un fuerte resguardo policial, las familias continúan desalojando sus viviendas. ¿Qué se sabe?
EL HERALDO llegó hasta Villa Nueva y observó a varios miembros de la Policía Nacional, pero también a madres, hijos y hermanos que sacaban ropa, muebles, utensilios de cocina y otros bienes de sus viviendas.
Desde la noche del pasado domingo 6 de septiembre, varias viviendas comenzaron a quedar vacías y, para este lunes, las familias continuaban desalojando. Se presume que más de 15 familias estarían huyendo debido a las amenazas.
Alrededor de la 1:30 de la tarde de este lunes, agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) capturaron a un individuo señalado como presunto miembro de la Pandilla 18.
El detenido negó pertenecer a una estructura criminal y aseguró: “Solo son tatuajes, vo”. Supuestamente, el detenido estaría involucrado en el desplazamiento forzado de las familias.
Hasta el momento, lo que se maneja es una presunta disputa entre miembros de la Pandilla 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13); sin embargo, esta hipótesis no ha sido confirmada por las autoridades.
La colonia Villa Nueva ha sido históricamente una de las zonas más conflictivas de Tegucigalpa y, en este momento, las familias que residen allí atraviesan una situación de temor y zozobra.
Los agentes de la DAET mantienen los operativos en la zona; sin embargo, las familias continúan abandonando sus viviendas.
Más de 15 familias estarían abandonando sus viviendas en el sector 8 de Villa Nueva, Tegucigalpa, debido a supuestas amenazas del crimen organizado, mientras la Policía mantiene operativos en la zona.