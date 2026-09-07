Así fue la captura de un supuesto pandillero por desalojos en Villa Nueva

Uno de los supuestos integrantes de estructuras criminales señalados de intimidar a pobladores de la colonia Villa Nueva, en Tegucigalpa, fue capturado por las autoridades, luego del desplazamiento forzado de varias familias de la zona.
La captura se registró en medio del operativo desplegado en distintos sectores de esta popular colonia capitalina, donde en las últimas horas se reportó la salida de varias familias que recibieron amenazas para abandonar sus viviendas.
De acuerdo con los reportes preliminares, los afectados comenzaron a sacar sus pertenencias durante la noche del domingo 6 y la madrugada de este lunes 7 de septiembre, ante el temor de sufrir represalias por parte de los presuntos pandilleros.
Ante la situación, agentes de la Policía Nacional, con apoyo de otras fuerzas de seguridad, ejecutaron operativos de saturación en diferentes zonas de la colonia Villa Nueva, con especial hincapié en los sectores cuatro, cinco, siete y ocho.
Las autoridades sostienen que el sospechoso tendría vínculos con la Pandilla 18 y que entre los indicios que permitirían relacionarlo con esta estructura criminal se encuentra un tatuaje que, según los agentes, estaría asociado con dicha organización.
El hombre, sin embargo, negó los señalamientos al momento de ser capturado y aseguró que no pertenece a ninguna estructura criminal y que tampoco tiene relación con las amenazas que han obligado a las familias a abandonar sus viviendas.
Mientras se concretaba esta primera captura, varias familias no tuvieron otra opción que sacar sus pertenencias de la colonia en un escenario marcado por el miedo y la incertidumbre.
El panorama ha provocado que calles y sectores de Villa Nueva permanezcan prácticamente sitiados por parte de miembros de la Policía Militar de Orden Público (PMOP), mientras los pobladores demandan una respuesta contundente de las autoridades para recuperar la seguridad y garantizar la tranquilidad de las familias.
Juan Francisco Turcios, director de la Policía Preventiva, aseguró que los residentes cuentan con el respaldo de la Policía Nacional y afirmó que los agentes permanecerán en la zona el tiempo que sea necesario para garantizar la protección de la población.
Villa Nueva ya ha enfrentado anteriormente episodios similares. En 2022, varias familias del sector 2 también fueron obligadas a abandonar sus viviendas bajo amenazas, lo que provocó un fuerte despliegue policial en la zona.