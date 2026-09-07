  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Así fue la captura de un supuesto pandillero por desalojos en Villa Nueva

Uno de los supuestos integrantes de estructuras criminales que intimidaban a pobladores de Villa Nueva fue capturado tras el desplazamiento de familias

  • Actualizado: 07 de septiembre de 2026 a las 14:06
Así fue la captura de un supuesto pandillero por desalojos en Villa Nueva
1 de 10

Uno de los supuestos integrantes de estructuras criminales señalados de intimidar a pobladores de la colonia Villa Nueva, en Tegucigalpa, fue capturado por las autoridades, luego del desplazamiento forzado de varias familias de la zona.

 Foto: EL HERALDO
Así fue la captura de un supuesto pandillero por desalojos en Villa Nueva
2 de 10

La captura se registró en medio del operativo desplegado en distintos sectores de esta popular colonia capitalina, donde en las últimas horas se reportó la salida de varias familias que recibieron amenazas para abandonar sus viviendas.

 Foto: EL HERALDO
Así fue la captura de un supuesto pandillero por desalojos en Villa Nueva
3 de 10

De acuerdo con los reportes preliminares, los afectados comenzaron a sacar sus pertenencias durante la noche del domingo 6 y la madrugada de este lunes 7 de septiembre, ante el temor de sufrir represalias por parte de los presuntos pandilleros.

 Foto: EL HERALDO
Así fue la captura de un supuesto pandillero por desalojos en Villa Nueva
4 de 10

Ante la situación, agentes de la Policía Nacional, con apoyo de otras fuerzas de seguridad, ejecutaron operativos de saturación en diferentes zonas de la colonia Villa Nueva, con especial hincapié en los sectores cuatro, cinco, siete y ocho.

 Foto: EL HERALDO
Así fue la captura de un supuesto pandillero por desalojos en Villa Nueva
5 de 10

Las autoridades sostienen que el sospechoso tendría vínculos con la Pandilla 18 y que entre los indicios que permitirían relacionarlo con esta estructura criminal se encuentra un tatuaje que, según los agentes, estaría asociado con dicha organización.

 Foto: EL HERALDO
Así fue la captura de un supuesto pandillero por desalojos en Villa Nueva
6 de 10

El hombre, sin embargo, negó los señalamientos al momento de ser capturado y aseguró que no pertenece a ninguna estructura criminal y que tampoco tiene relación con las amenazas que han obligado a las familias a abandonar sus viviendas.

 Foto: EL HERALDO
Así fue la captura de un supuesto pandillero por desalojos en Villa Nueva
7 de 10

Mientras se concretaba esta primera captura, varias familias no tuvieron otra opción que sacar sus pertenencias de la colonia en un escenario marcado por el miedo y la incertidumbre.

 Foto: EL HERALDO
Así fue la captura de un supuesto pandillero por desalojos en Villa Nueva
8 de 10

El panorama ha provocado que calles y sectores de Villa Nueva permanezcan prácticamente sitiados por parte de miembros de la Policía Militar de Orden Público (PMOP), mientras los pobladores demandan una respuesta contundente de las autoridades para recuperar la seguridad y garantizar la tranquilidad de las familias.

 Foto: EL HERALDO
Así fue la captura de un supuesto pandillero por desalojos en Villa Nueva
9 de 10

Juan Francisco Turcios, director de la Policía Preventiva, aseguró que los residentes cuentan con el respaldo de la Policía Nacional y afirmó que los agentes permanecerán en la zona el tiempo que sea necesario para garantizar la protección de la población.

 Foto: EL HERALDO
Así fue la captura de un supuesto pandillero por desalojos en Villa Nueva
10 de 10

Villa Nueva ya ha enfrentado anteriormente episodios similares. En 2022, varias familias del sector 2 también fueron obligadas a abandonar sus viviendas bajo amenazas, lo que provocó un fuerte despliegue policial en la zona.

 Foto: EL HERALDO
Cargar más fotos