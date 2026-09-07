Desiree Ortiz, entre las tres víctimas de la masacre en El Porvenir: era madre de dos menores

Desiree Ortiz fue identificada como una de las tres víctimas de la masacre registrada el pasado sábado 5 de septiembre en horas de la noche en El Porvenir, Francisco Morazán.
Desiree Ortiz, según mostraba en sus redes sociales, era una madre amorosa y entregada a sus hijos. Deja una niña y un jovencito.
Se desconoce a qué se dedicaba la joven madre; sin embargo, en sus redes sociales publicaba productos de belleza y ropa usada para la venta.
Las autoridades confirmaron que dos de las víctimas no eran residentes de El Porvenir. Entre ellas se encontraba Desiree Ortiz, mientras que la otra mujer que estaba de visita fue identificada como Ángela María Izaguirre.
Tanto Desiree como Ángela Izaguirre (foto izquierda) se hospedaron en la casa de Gladis Janeth Rivera (Foto de la derecha), la tercera víctima, luego de haber visitado a sus parejas en el Centro Penitenciario de Siria, ubicado a pocos kilómetros de donde ocurrió el crimen.
“Teníamos información de que venían esporádicamente nada más cuando había visitas conyugales en el centro penitenciario de este sector”, dijo Milton Joaquín Fúnez Peralta, responsable de la Unidad Departamental de Prevención No. 8 (UDEP-8).
Las autoridades aseguraron que Gladis tenía aproximadamente un año de estar alquilando la casa donde ocurrió la masacre.
¿Qué han dicho las autoridades sobre la masacre? El director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Rolando Ponce, sostuvo que “son escalas de violencia que se dan producto del pleito por venta de drogas, por territorio, ajuste de cuentas. Hay casos de personas que se dedican a vender drogas y les quedan mal a sus jefes y la pena es la muerte, una vez que no cumplen la deuda”.
Las tres mujeres fueron asesinadas el sábado 5 de septiembre y sus cuerpos fueron hallados el domingo 6 de septiembre.
Las tres mujeres fueron asesinadas dentro de una habitación. Una de ellas presentaba varios impactos de bala en la cabeza.