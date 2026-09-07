Desiree Ortiz, entre las tres víctimas de la masacre en El Porvenir: era madre de dos menores

¿Qué han dicho las autoridades sobre la masacre? El director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Rolando Ponce, sostuvo que “son escalas de violencia que se dan producto del pleito por venta de drogas, por territorio, ajuste de cuentas. Hay casos de personas que se dedican a vender drogas y les quedan mal a sus jefes y la pena es la muerte, una vez que no cumplen la deuda”.