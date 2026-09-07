La asesinaron y la carbonizaron: crimen de la bailarina Sindy Matute en Santa Rosa de Aguán

Sindy Loany Matute Morales, una joven de 21 años, fue encontrada sin vida y carbonizada en las inmediaciones de la playa de Santa Rosa de Aguán, en el departamento de Colón. Esto se sabe de su caso:
La joven desapareció desde la noche del sábado, según la información proporcionada por sus familiares, luego de salir de fiesta con unos amigos.
El reporte indica que la joven no regresó a su casa, por lo que comenzaron las labores de búsqueda.
Fue un vecino de la zona quien informó a la familia de Sindy que habría encontrado su cuerpo sin vida.
Su cuerpo fue localizado posteriormente en la zona costera del municipio; la joven fue víctima de un hecho violento antes de que su cuerpo fuera carbonizado.
Sindy cumplió 21 años el pasado 30 de agosto, era madre de una niña de cuatro años y bailarina.
La noticia de su muerte generó conmoción entre sus familiares y personas cercanas.
La madre de Sindy llegó hasta la morgue móvil instalada en Tocoa para reclamar los restos de su hija, pidiendo que, por favor, su cuerpo no fuera trasladado hasta la morgue de San Pedro Sula y que se lo entregaran en Tocoa.
Asimismo, explicó lo que conoce del crimen de su hija hasta el momento. “Supuestamente dicen que ella andaba con una mujer. Yo salí a buscarla y, cuando quise accionar, ya la habían traído (muerta) a Tocoa”, relató la madre de la joven.
El cuerpo de Sindy ingresó aproximadamente a las 11:00 de la noche del domingo a la morgue móvil de Tocoa, hasta donde fue trasladado después de su hallazgo.
Las autoridades investigan el caso para establecer cómo ocurrió la muerte de la joven y determinar quiénes son los responsables. Hasta el momento, la información proporcionada no establece capturas relacionadas con el crimen.
Hasta el momento se desconocen las causas del crimen, así como la identidad de los autores del hecho.