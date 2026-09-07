"Ataque directo y programado": Dos hipótesis investiga la DPI por el crimen de Kimberly en La Ceiba

Rolando Ponce, director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), informó que se manejan dos hipótesis sobre el crimen de Kimberly Dayana Murillo, asesinada la madrugada del domingo 6 de septiembre en La Ceiba, Atlántida.
La joven, de 28 años de edad, residía en la colonia Club de Leones, en La Ceiba. Se encontraba en el Paseo de los Ceibeños durante la noche cuando fue atacada. Debido a la hora del crimen, había poca afluencia de personas en el lugar.
“Tenemos dos hipótesis”, dijo el director de la DPI, quien agregó que será en los próximos días cuando las autoridades brinden mayor información sobre el caso.
Ponce informó que el hecho presenta características de un “ataque directo”. Dijo que la investigación se encuentra avanzando para determinar el origen y las circunstancias del crimen.
Al momento en que el periodista de Hoy Mismo le consultó si el ataque contra Kimberly era dirigido, el director de la DPI respondió: “En efecto, pues sí, hay dos jóvenes departiendo en altas horas de la madrugada y va directamente, eso se llama un ataque directo, programado y al mismo tiempo ejecutado”.
“Es de semanas, es de día, para dar la génesis del problema porque ya se tienen fuertes líneas de investigación”, dijo Ponce.
Ponce explicó que las investigaciones avanzan y que no puede revelar detalles de las líneas de investigación. Informó que el expediente en su poder todavía no permite hacer públicas las hipótesis que están siendo analizadas.
Según la información preliminar, un hombre no identificado que se conducía en una motocicleta llegó hasta el sitio donde se encontraban las jóvenes y disparó en repetidas ocasiones contra Murillo.
Kimberly trató de huir del atacante y logró correr varios metros, pero fue alcanzada por los proyectiles y cayó gravemente herida. Su cuerpo sin vida quedó sobre la arena.
Las autoridades confirmaron que se manejan dos hipótesis sobre el crimen de la joven; sin embargo, será en los próximos días cuando se informe de qué se trata. Hasta el momento, se sospecha que el ataque estaba dirigido directamente contra Kimberly, quien se encontraba con otra amiga en el lugar.