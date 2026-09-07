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Una de ellas hospedó a dos mujeres en su casa: Rostros de las víctimas de la masacre en El Porvenir

Una de las víctimas hospedó a las otras dos mujeres, quienes llegaron a El Porvenir, Francisco Morazán, para realizar una visita conyugal a sus parejas reclusas en el Centro Penitenciario de Siria

  • Actualizado: 07 de septiembre de 2026 a las 09:38
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Estos son los rostros de las tres mujeres víctimas de la masacre en El Porvenir, Francisco Morazán, ocurrida el pasado sábado 5 de septiembre en horas de la noche. Los cuerpos de las víctimas fueron hallados hasta la mañana del domingo 6 de septiembre.

Foto: Redes sociales
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Las víctimas fueron identificadas como Gladis Janeth Rivera; era quien supuestamente residía en la vivienda donde ocurrió el crimen y quien alojó a las otras dos mujeres.

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La segunda mujer fue identificada como Lidia Desiree Ortiz, quien supuestamente residía en el sector de la Rivera Hernández en San Pedro Sula.

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La tercera víctima responde al nombre de Ángela María Izaguirre, una de las dos mujeres que llegó de visita al reclusorio de Siria y que supuestamente también residía en la Rivera Hernández.

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Según confirmó el comisario Milton Joaquín Fúnez Peralta, responsable de la Unidad Departamental de Prevención No. (Udep-8), la víctima que alojó a las otras dos mujeres alquilaba la vivienda, donde ocurrió el triple crimen, desde hace un año.

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Según las autoridades, Desiree y Ángela María visitaban esporádicamente El Porvenir para visitar a sus familiares recluidos en el Centro Penal de Siria.

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"Teníamos información de que venían esporádicamente nada más cuando había visitas conyugales en el centro penitenciario de este sector", señaló Fúnez Peralta.

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¿Qué se sabe de la masacre? Las autoridades confirmaron que el sábado 5 de septiembre las mujeres asistieron a una visita conyugal en la cárcel de Siria, pero el asesinato ocurrió horas después, entre las 9:00 y 10:00 de la noche.

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El funcionario policial informó que ese día en la zona se llevaban a cabo varias fiestas: "Quizá por eso aprovecharon ellos el ruido de la música; no se escuchaba porque casi nadie dice que se escucharon disparos en la zona", reveló Milton Joaquín.

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Milton Joaquín explicó que "quizá aprovechando la ubicación y el ruido de las fiestas bailables que había en el sector, aprovecharon para hacer el hecho criminal y darle muerte a estas personas". Hasta el momento no ha brindado una hipótesis del crimen.

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