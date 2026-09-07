Una de ellas hospedó a dos mujeres en su casa: Rostros de las víctimas de la masacre en El Porvenir

Estos son los rostros de las tres mujeres víctimas de la masacre en El Porvenir, Francisco Morazán, ocurrida el pasado sábado 5 de septiembre en horas de la noche. Los cuerpos de las víctimas fueron hallados hasta la mañana del domingo 6 de septiembre.
Las víctimas fueron identificadas como Gladis Janeth Rivera; era quien supuestamente residía en la vivienda donde ocurrió el crimen y quien alojó a las otras dos mujeres.
La segunda mujer fue identificada como Lidia Desiree Ortiz, quien supuestamente residía en el sector de la Rivera Hernández en San Pedro Sula.
La tercera víctima responde al nombre de Ángela María Izaguirre, una de las dos mujeres que llegó de visita al reclusorio de Siria y que supuestamente también residía en la Rivera Hernández.
Según confirmó el comisario Milton Joaquín Fúnez Peralta, responsable de la Unidad Departamental de Prevención No. (Udep-8), la víctima que alojó a las otras dos mujeres alquilaba la vivienda, donde ocurrió el triple crimen, desde hace un año.
Según las autoridades, Desiree y Ángela María visitaban esporádicamente El Porvenir para visitar a sus familiares recluidos en el Centro Penal de Siria.
"Teníamos información de que venían esporádicamente nada más cuando había visitas conyugales en el centro penitenciario de este sector", señaló Fúnez Peralta.
¿Qué se sabe de la masacre? Las autoridades confirmaron que el sábado 5 de septiembre las mujeres asistieron a una visita conyugal en la cárcel de Siria, pero el asesinato ocurrió horas después, entre las 9:00 y 10:00 de la noche.
El funcionario policial informó que ese día en la zona se llevaban a cabo varias fiestas: "Quizá por eso aprovecharon ellos el ruido de la música; no se escuchaba porque casi nadie dice que se escucharon disparos en la zona", reveló Milton Joaquín.
Milton Joaquín explicó que "quizá aprovechando la ubicación y el ruido de las fiestas bailables que había en el sector, aprovecharon para hacer el hecho criminal y darle muerte a estas personas". Hasta el momento no ha brindado una hipótesis del crimen.