“¿Qué fue lo que hice, mi amor?”: padre de Sharon Delgado, menor que murió en choque en La Lima

“Me quiero morir”, es la dolorosa expresión de don Marcos Delgado, padre de Sharon Delgado, víctima mortal del accidente registrado en la carretera CA-13, frente al sector de Cazenave, en La Lima, Cortés.
Sharon Mishell Delgado Gómez, de 16 años, murió la tarde del domingo luego de que la camioneta en la que se transportaba junto a familiares se volcara.
Según la información preliminar, la camioneta, una Ford Ranger color blanco, terminó volcada sobre la carretera luego de que su conductor, don Marcos, perdiera el control del automotor.
Ashley Gómez, de 13 años, residente en Santiago, y Ashley Centeno, de 23 años, primas de Sharon, resultaron heridas de gravedad.
El vehículo era conducido por Marco Delgado, su padre, de 41 años, quien también resultó levemente herido por el accidente.
Lamentablemente, Sharon falleció tras el fuerte impacto. Ahora, sus familiares piden ayuda para poder cubrir los gastos funerarios de la menor y los gastos hospitalarios de sus dos primas.
“¿Qué fue lo que hice, mi amor? Mi tesoro, qué dolor más grande. No puedo con esto. Me quiero morir", es el doloroso mensaje que dejó en su perfil horas después de la tragedia.
Las primas de Sharon fueron trasladadas hacia el Hospital Público de El Progreso, donde continuarían recibiendo atención médica.
"Fuerza para la familia Delgado y Gómez: su papá, Marcos Delgado; su mamá, Nim Sharon Delgado Gómez; sus tíos, Englins Betsabé Gómez Zepeda y Mag Gómez, y toda su familia.Dios está con ustedes. Todos como santiagueños, unámonos a orar por la triste partida de Sharon. Que sea Dios dándoles fuerzas por lo que están pasando", lamentaron.
El pueblo de Santiago está triste por la partida de Sharon, una niña muy educada y muy inteligente.