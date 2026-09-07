“¿Qué fue lo que hice, mi amor?”: padre de Sharon Delgado, menor que murió en choque en La Lima

"Fuerza para la familia Delgado y Gómez: su papá, Marcos Delgado; su mamá, Nim Sharon Delgado Gómez; sus tíos, Englins Betsabé Gómez Zepeda y Mag Gómez, y toda su familia.Dios está con ustedes. Todos como santiagueños, unámonos a orar por la triste partida de Sharon. Que sea Dios dándoles fuerzas por lo que están pasando", lamentaron.