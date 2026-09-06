Dos eran de la Rivera Hernández: Identifican a las tres mujeres víctimas de la masacre en El Porvenir

Según el portavoz de la Secretaría de Seguridad, Edgardo Barahona, las mujeres se trasladaron hasta la zona con ese propósito y posteriormente permanecieron durante la noche en la vivienda donde ocurrió el ataque. En la cuadra había una fiesta, pero testigos aseguran que las detonaciones de bala se escucharon entre las 9:00 y 10:00 de la noche.