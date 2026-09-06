Dos eran de la Rivera Hernández: Identifican a las tres mujeres víctimas de la masacre en El Porvenir

Las tres mujeres asesinadas en El Porvenir, Francisco Morazán, ya fueron identificadas. Según la Policía Nacional, horas antes de ser asesinadas, ellas acudieron al centro penitenciario de Siria, ubicado en esa zona, para realizar una visita conyugal a reclusos de esa cárcel.
Las víctimas fueron identificadas como Gladis Janeth Rivera, Ángela María Izaguirre y Lidia Desire Ortes. ¿Qué se sabe sobre ellas?
Las primeras pesquisas establecen que las víctimas no residían en la zona y habían llegado el sábado a El Porvenir para visitar a familiares que se encuentran recluidos en la cárcel de Siria, ubicada a escasos kilómetros de donde fueron asesinadas.
Según el portavoz de la Secretaría de Seguridad, Edgardo Barahona, las mujeres se trasladaron hasta la zona con ese propósito y posteriormente permanecieron durante la noche en la vivienda donde ocurrió el ataque. En la cuadra había una fiesta, pero testigos aseguran que las detonaciones de bala se escucharon entre las 9:00 y 10:00 de la noche.
Los cuerpos fueron encontrados hasta la mañana de este domingo. Las tres víctimas estaban en una sola habitación. Según las autoridades, una de las mujeres alquilaba la vivienda, mientras que las otras dos se alojaban temporalmente en el lugar por esa noche.
Gladis Janeth Rivera era originaria de Nueva Arcadia, Copán, y residía en la vivienda donde ocurrió el hecho. Ángela María Izaguirre y Lidia Desire Ortes, ambas residentes en la Rivera Hernández, San Pedro Sula, Cortés, también se encontraban en el inmueble.
“Las víctimas llegaron al sector el sábado para visitar a hombres recluidos en el establecimiento penitenciario, con quienes mantenían vínculos que motivaron la visita conyugal. Posteriormente, las mujeres habrían decidido pernoctar en una vivienda del barrio Las Acacias, donde fueron encontradas muertas la mañana del domingo”, informó la Policía Nacional.
Posteriormente, la Policía confirmó: “Una de las víctimas alquilaba el inmueble, mientras las otras dos se encontraban temporalmente en el lugar”.
Según las versiones preliminares, varios hombres armados ingresaron a la vivienda y les dispararon, provocándoles la muerte.
Tras conocerse el hecho, agentes de la Policía Nacional llegaron al inmueble y procedieron a acordonar la escena del crimen. Las tres mujeres estaban en una sola habitación y una de ellas presentaba heridas de bala en la cabeza.
Personal de Medicina Forense del Ministerio Público y equipos de investigación se desplazaron posteriormente al lugar para realizar el levantamiento de los cuerpos.
Hasta el momento no existe una hipótesis oficial sobre el triple crimen. Las autoridades tampoco se han pronunciado sobre el móvil del hecho, ocurrido el pasado sábado 5 de septiembre.