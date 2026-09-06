¿Angie Peña está viva? Declaración del ministro de Seguridad genera reacción de Julissa Villanueva

Gerzon Velásquez, ministro de Seguridad, fue consultado si Angie Peña sigue con vida y su respuesta fue cuestionada por un sector de los internautas, incluyendo a Julissa Villanueva, quien fungió como viceministra de Seguridad. Esto fue lo que dijo el funcionario.
El caso de Angie Peña sigue dando de qué hablar. La joven desapareció el 1 de enero de 2022 en Roatán, Islas de la Bahía, y en las últimas semanas cobró más fuerza tras la muerte de Dereck McNeil, testigo protegido del caso.
Fue justamente Dereck McNeil quien, previo a su muerte, gravó un video donde afirmó que Angie Peña estaba con vida y sabía quiénes estaban involucrados en la desaparación de la joven.
Ante ello, el ministro de Seguridad fue consultado recientemente si Peña estaba con vida como lo dijo Dereck McNeil. Esto dijo Gerzon Velásquez:
"Yo no le puedo decir si está viva o no, ojalá que estuviera viva...", inició diciendo el titular de la Secretaría de Seguridad.
Y abonó: "La evidencia que tenemos hasta el momento es que no hace presumir que probablemente ya a esta altura y después de tantos años que no hay elemento nuevo, no podemos decir que no hay ninguna información que nos permita decir que... Probablemente puede estar muerta".
Velásquez continuó diciendo: "Las causas de la muerte o las circunstancias en que desapareció son las que han creado quizás toda una nebulosa alrededor de este caso".
Pese a ello, el ministro adujo que el caso no está cerrado: "No obstante, nosotros seguimos trabajando y el caso no está cerrado. Nos solidarizamos con la familia y es más, nos hemos reunido con ellos y les hemos dado todo nuestro apoyo porque sabemos que esta es una investigación compleja, que tiene muchas años y que lamentablemente no conluyó con los resultados que ellos esperaban".
Tras la declaraciones del funcionario se pronunció Julissa Villanueva, quien fue viceministra en el gobierno pasado y quien sostiene la versión de que la joven fue raptada para fines de explotación, dijo: "Hoy, la narrativa institucional parece preparar la antesala para declarar que Angie Peña, víctima de trata de personas, podría estar muerta. Qué obvios y predecibles resultan al armar una nueva trama para encubrir su propia ineficiencia".
Villanueva le siguió recriminando al ministro: "Ministro Velásquez: en lugar de desviar la atención, pregúntele a las autoridades edilicias de las Islas de la Bahía. Ellos ya manejan las estrategias en la zona y conocen a fondo lo que realmente está ocurriendo en la isla. La impunidad institucional y la complicidad por omisión no podrán borrar una verdad que exige respuestas de inmediato".