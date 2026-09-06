¿Angie Peña está viva? Declaración del ministro de Seguridad genera reacción de Julissa Villanueva

Pese a ello, el ministro adujo que el caso no está cerrado: "No obstante, nosotros seguimos trabajando y el caso no está cerrado. Nos solidarizamos con la familia y es más, nos hemos reunido con ellos y les hemos dado todo nuestro apoyo porque sabemos que esta es una investigación compleja, que tiene muchas años y que lamentablemente no conluyó con los resultados que ellos esperaban".