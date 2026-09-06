Venían de una visita conyugal en la cárcel de Siria: revelan sobre masacre de tres mujeres en El Porvenir

La Policía Nacional confirmó que las tres mujeres asesinadas en El Porvenir, Francisco Morazán, habían realizado una visita conyugal a reclusos del Centro Penitenciario de Siria, ubicado en el mismo municipio, horas antes de ser asesinadas. El centro penitenciario es un penal de mediana y máxima seguridad en Honduras.
“Las tres mujeres que habían llegado a El Porvenir, Francisco Morazán, para realizar visita conyugal a privados de libertad fueron asesinadas a balazos dentro de una vivienda ubicada a dos kilómetros del Centro Penitenciario de Siria”, informó la Policía Nacional.
Las autoridades informaron que las víctimas llegaron al sector el sábado 5 de septiembre de 2026 para visitar a los hombres recluidos en el establecimiento penitenciario, quienes, según la Policía, “mantenían vínculos que motivaron la visita conyugal”.
Tras la visita en el Centro Penitenciario de Siria, según la Policía Nacional, las víctimas decidieron pernoctar en una vivienda del barrio Las Acacias, donde fueron encontradas muertas este domingo 6 de septiembre.
La Policía Nacional informó que una de las víctimas era quien alquilaba el inmueble, mientras que las otras dos se quedaban temporalmente en la vivienda.
El crimen múltiple se registró en el sector de Las Acacias, del municipio de El Porvenir, departamento de Francisco Morazán, ubicado a unos 100 kilómetros al norte de Tegucigalpa.
De forma preliminar, dos de las víctimas fueron identificadas como Yaneth y Karla. Las tres mujeres fueron asesinadas a disparos en una habitación de la vivienda.
La escena del crimen es dantesca. A dos de las víctimas les habrían causado heridas en la cabeza y en el lugar se observa un charco de sangre en el suelo. Otra de las víctimas quedó entre las almohadas.
Las mujeres asistieron al Centro Penitenciario de Siria el sábado para realizar la visita conyugal, pero esa misma noche los vecinos escucharon varias detonaciones de arma de fuego en la vivienda. Este domingo 6 de septiembre sus cuerpos fueron hallados sin vida.
Las autoridades aún no han detallado los motivos detrás del triple crimen, que eleva a 184 la cifra de muertes violentas de mujeres en lo que va de 2026.