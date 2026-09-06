ATIC: Agente Emilia mató con su arma de reglamento a la infante de marina Waldina Mejía

La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) brindó nuevos detalles sobre la muerte de la infante de marina Waldina Mejía Valle Arzú, quien murió en Tegucigalpa. Según las indagaciones, la agente policial Emilia Fernanda Rodríguez Armas está acusada de matar a Valle Arzú.
Waldina Mejía Valle Arzú, de 23 años, era una infante de marina que fue atacada el 31 de agosto de 2026 en Tegucigalpa; Sin embargo, murió el 1 de septiembre en el Hospital Escuela Universitario.
La Fiscalía acusa a Emilia Fernanda Rodríguez Armas por el delito de homicidio en perjuicio de la joven miembro de la Fuerza Naval de Honduras.
Un juez resolvió decretar la medida de detención judicial contra Emilia Fernanda Rodríguez Armas por el cirmen de Waldina Mejía. La acusada fue enviada a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), en Támara.
Según la ATIC, Emilia Rodríguez llegó entre las 8:30 y 9:00 de la noche del 31 de agosto, en una motocicleta, a las cercanías de la Fuerza Naval para recoger a Waldina Mejía. La víctima abordó como copiloto y ambas se trasladaron hacia el sector de Nueva Aldea.
La investigación precisa que se produjo una discusión entre ambas, lo que habría provocado que la agente policial Emilia Rodríguez sacara un arma y le disparara a Waldina Mejía, a quien dejó malherida en el lugar.
Según la ATIC, existe un análisis balístico forense de los casquillos encontrados en la escena y disparados por una pistola IWI Jericho 941 PL, calibre 9 mm, correspondiente al arma que la Policía Nacional le había asignado a la agente Emilia Rodríguez.
Sobre el análisis balístico, el Ministerio Público informó: "Dicho hallazgo constituye un elemento técnico-científico de alta relevancia probatoria , incorporado a la carpeta investigativa".
La muerte de Waldina Mejía presentó un giro luego de las primeras versiones, ya que inicialmente se manejó que la joven había sido atacada por individuos que intentaron despojarla de su motocicleta cuando la asaltaban. Esa hipótesis quedó descartada.
También existe un seguimiento a las cámaras del 911 y se ha recopilado material visual de las cámaras de vigilancia de las instalaciones de la Fuerza Naval de Honduras.