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Trabajaba en un crucero y estaba de vacaciones: crimen de Kimberly Murillo en playa de La Ceiba

La joven de tan solo 28 años estaba dialogando con una amiga cuando un individuo le disparó en reiteradas ocasiones

  • Actualizado: 06 de septiembre de 2026 a las 14:04
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El crimen de una joven es La Ceiba, Atlántida, ha conmocionado luego que estuviera departiendo con una amiga y sin mediar palabras un individuo le quitó la vida. Esto es lo que se sabe del asesinato de Kimberly Dayana Murillo Almendares.

 Fotos: Cortesía redes
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El crimen se registró en una playa cercana a la colonia Los Maestros, en La Ceiba, Atlántida, la madrugada de este domingo 6 de septiembre de 2026.

 Foto: Carlos Molina - El Heraldo
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La víctima fue identificada como Kimberly Dayana Murillo Almendares, de 28 años, ella trabajaba en un crucero y se encontraba de vacaciones.

 Foto: Cortesía redes
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Los reportes indican que Murillo Almendares se encontraba departiendo con una amiga en la playa cuando fue sorprendida por un sujeto armado. El desconocido habría disparado en repetidas ocasiones contra la joven de 28 años de edad, quien habría intentado correr para escapar del ataque, pero fue alcanzada por las balas.

 Foto: Carlos Molina - El Heraldo
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Otros reportes indican que Kimberly Murillo laboraba para la reconocida cadena de cruceros Carnival. Había regresado recientemente a la ciudad de La Ceiba para disfrutar de sus vacaciones y tenía programado volver a embarcarse la próxima semana.

 Foto: Cortesía redes
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Kimberly Murillo era residente de la colonia Club de Leones, siempre en la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida.

Foto: Carlos Molina - El Heraldo
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Alrededor de las 3:00 a. m. un sujeto desconocido irrumpió en el lugar donde Kimberly Murillo compartía con una amiga y le arrebató la vida. La víctima estaba aprovechando sus últimos días de vacaciones.

Foto: Carlos Molina - El Heraldo
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Como parte de las investigaciones, los agentes trabajan en la recopilación de testimonios de posibles testigos y en el análisis de los indicios encontrados en el lugar del ataque.

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Hasta el momento, las autoridades no han establecido de manera oficial las circunstancias exactas en las que ocurrió el asesinato ni han determinado el móvil del crimen.

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El cuerpo de Kimberly Dayana Murillo Almendares fue trasladado por personal forense para realizarle el procedimiento correspondiente, y luego ser entregado a sus familiares.

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