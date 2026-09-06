Con disparos en la cabeza: dantesca escena del crimen de la masacre de tres mujeres en El Porvenir

El hallazgo de los cuerpos tuvo lugar un día después de que los vecinos oyeron los disparos, es decir, hasta el domingo.Rápidamente, tras ser alertados sobre el crimen, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la vivienda donde ocurrió el hecho, a la espera de la llegada de Medicina Forense para realizar el levantamiento de los cuerpos.