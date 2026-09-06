Con disparos en la cabeza: dantesca escena del crimen de la masacre de tres mujeres en El Porvenir

Tres mujeres fueron ejecutadas al interior de una vivienda ubicada en el barrio Las Acacias, municipio de El Porvenir, departamento de Francisco Morazán. La escena del crimen muestra la forma en la que fueron asesinadas.
Imágenes de la escena del crimen reflejan que las tres mujeres fueron asesinadas en una sola habitación. El primer cuerpo presenta heridas en la cabeza y fue encontrado en medio de un charco de sangre.
El segundo cuerpo es el de otra mujer que vestía un short y una camisa verde. Quedó casi hincada frente a una pared de la habitación; también se observa un charco de sangre, pero se desconoce en qué parte del cuerpo le dispararon.
El tercer cuerpo quedó en un pasillo, entre la cama y la pared. Aunque varias almohadas cubrían parte de su cuerpo, también fue encontrada sin vida. ¿Qué se sabe del triple crimen?
Se presume que el crimen ocurrió el pasado 5 de septiembre, entre las 8:00 y las 9:00 de la noche, cuando vecinos escucharon varias detonaciones de arma de fuego.
Vecinos de la zona identificaron preliminarmente a dos de las víctimas como Janet y Karla. Sin embargo, serán las autoridades las encargadas de confirmar sus identidades y establecer los nombres y apellidos de las tres mujeres asesinadas.
Supuestamente, la vivienda era alquilada por una de las tres víctimas y las otras dos únicamente pasaban la noche con ella.
Las autoridades aún no han brindado detalles sobre cuántos casquillos de bala fueron encontrados en la escena del crimen. Sin embargo, las imágenes muestran una sangrienta escena.
Hasta ahora, las autoridades no han establecido el motivo del ataque ni han identificado a los responsables.
El hallazgo de los cuerpos tuvo lugar un día después de que los vecinos oyeron los disparos, es decir, hasta el domingo.Rápidamente, tras ser alertados sobre el crimen, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la vivienda donde ocurrió el hecho, a la espera de la llegada de Medicina Forense para realizar el levantamiento de los cuerpos.