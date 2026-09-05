Robaron L586 mil en 41 minutos: así operaba red que entraba a bancas en línea y hacía transferencias

¿Cómo operaban? Solo con una persona sucedió el siguiente caso: el ciudadano había recibido el depósito de un préstamo por 450 mil lempiras en su cuenta de ahorros. Los delincuentes, usando sus estrategias informáticas, bloquearon la banca en línea de la persona, posteriormente se contactaron con él y le solicitaron su usuario y código de token, bajo el pretexto de desbloquear el servicio ya que la misma red le había bloqueado la banca en línea.