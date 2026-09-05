Robaron L586 mil en 41 minutos: así operaba red que entraba a bancas en línea y hacía transferencias

Una red de estafadores infromáticos fueron capturados en tres puntos de Honduras luego hacer el vaciado de cuentas bancarias y trasladar el dinero a sus cuentas o cuentas de terceros. Ellos ingresaban a las bancas en línea y hacían las trasnferencias. Así operaban.
Las detenciones fueron hechas por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) mediante investigaciones realizadas por la Fiscalía Especial de Propiedad Intelectual y Seguridad Informática (Feprosi).
Ellos operaban desde distintos puntos del país, y mediante “phishing”, accedían a la banca en línea de los usuarios para realizar el vaciado de las cuentas bancarias y trasladar el dinero a sus cuentas o cuentas de terceros.
La red era conformada por Elvin Emesto Osorto Galo y su pareja, Cheryl Ubaldina Soto Ponce, Guillermo Exsal Ferrera Díaz, Enma Yaneth Torres Hernández, Gloria Mabel Rivera Medina y Elsa Alejandra Fúnez Aguilar y las capturas se dieron en Tegucigalpa, Danlí y San Pedro Sula.
¿Cómo operaban? Solo con una persona sucedió el siguiente caso: el ciudadano había recibido el depósito de un préstamo por 450 mil lempiras en su cuenta de ahorros. Los delincuentes, usando sus estrategias informáticas, bloquearon la banca en línea de la persona, posteriormente se contactaron con él y le solicitaron su usuario y código de token, bajo el pretexto de desbloquear el servicio ya que la misma red le había bloqueado la banca en línea.
Luego de eso y en un lapso de 41 minutos, los estafadores ejecutaron 17 transferencias digitales no autorizadas, desde la cuenta de la víctima, por un total de L586,579 lempiras, hacia cuentas en distintas instituciones financieras del país.
La ATIC realizó una trazabilidad financiera y digital para identificar a seis personas que habrían actuado como receptoras e intermediarias de los fondos, bajo el patrón conocido como "mulas financieras", o sea, individuos que prestaron sus cuentas bancarias para mover dinero de origen ilícito a cambio de una comisión.
Los arrestados enfrentarán cargos por los delitos de receptación de estafa informática y asociación para delinquir.
El "phishing" es un ciberataque de ingeniería social, en el que los delincuentes se hacen pasar por una empresa, banco o persona de confianza, para engañar a la víctima y robarle datos confidenciales.
Este tipo de hechos constituye delitos informáticos de carácter pluriofensivo, y afectan simultáneamente bienes jurídicos, como el patrimonio, la privacidad, la seguridad de la información y la confianza en los sistemas financieros.