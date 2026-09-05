Cámaras del 911 las captaron discutiendo: Lo que se sabe de Emilia, sospechosa de matar a Waldina

El comisionado Mayes informó: "Según las cámaras del 911 las vieron discutiendo en un sector cercano de aquí de la capital, como que lograron solventar la situación, luego tomaron con rumbo desconocido y a eso de las 23 horas fue cuando alertaron al Sistema Nacional de Emergencias que estaba herida en un sector cercano de la aldea de Mateo".