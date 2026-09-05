Cámaras del 911 las captaron discutiendo: Lo que se sabe de Emilia, sospechosa de matar a Waldina

Emilia Fernanda Rodríguez Armas es el nombre que salió a relucir tras el crimen de la infante de Marina Waldina Mejía Valle, ocurrido el 31 de agosto en Tegucigalpa. ¿Qué se sabe de ella y qué la vincula al caso?
Emilia Fernanda Rodríguez, miembro de la Policía Nacional, es quien supuestamente mantenía una relación sentimental con la víctima y quien presuntamnete fue a recogerla a inmediaciones de la Fuerza Naval.
Los informes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) indican que entre las 8:30 y 9:00 de la noche, Emilia Rodríguez llegó a recoger a Waldina Mejía a inmediaciones de la Fuerza Naval. La víctima abordó como copiloto y ambas se trasladaron hacia el sector de Nueva Aldea.
El comisionado Mayes informó: "Según las cámaras del 911 las vieron discutiendo en un sector cercano de aquí de la capital, como que lograron solventar la situación, luego tomaron con rumbo desconocido y a eso de las 23 horas fue cuando alertaron al Sistema Nacional de Emergencias que estaba herida en un sector cercano de la aldea de Mateo".
La ATIC sostiene que Emilia Fernanda Rodríguez habría utilizado su arma de reglamento y disparado en dos ocasiones contra Waldina Mejía, para posteriormente retirarse del lugar con rumbo desconocido.
Según lo explicado por las autoridades, Waldina se fue con la sospechosa a las 9:00 de la noche del lunes 31 de agosto y a las 11:00 de la noche se alertó que estaba herida. Es decir, apenas habían transcurrido dos horas desde el encuentro.
Uno de los principales elementos de la investigación fue el análisis balístico realizado por especialistas de la ATIC. Los casquillos encontrados en la escena fueron percutidos por el arma de reglamento que portaba Emilia Fernanda Rodríguez, lo que constituye una de las principales pruebas en el caso.
La funcionaria de la Fuerza Naval fue trasladada hasta su lugar de origen, donde recibió el último adiós acompañada de sus compañeros y demás miembros de la Fuerza Naval.
Tras la alerta en el 911 de que la joven se encontraba herida, fue trasladada al Hospital Escuela, donde falleció. Waldina Mejía era originaria de Tela, Atlántida, y se desempeñaba como infante de Marina.
Las autoridades aún no han revelado el móvil del crimen, pero tras la captura de Emilia Fernanda Rodríguez continuarán las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.