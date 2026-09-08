  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

¿Sorpresas? Estos son los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2026

La lista de 30 nominados al Balón de Oro 2026 reúne a las principales figuras del fútbol mundial, quienes aspiran a quedarse con el prestigioso premio

  • Actualizado: 08 de septiembre de 2026 a las 08:55
¿Sorpresas? Estos son los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2026
1 de 32

La carrera por conquistar el Balón de Oro 2026 ha comenzado. La revista francesa especializada "France Football" ha hecho oficial la lista de 30 candidatos a llevarse el galardón, que incluye jugadores del PSG, Bayern Múnich, Barcelona, Real Madrid, Manchester City y uno que milita en la MLS.

 Foto: EFE.
¿Sorpresas? Estos son los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2026
2 de 32

1. Vitinha (PSG - Selección de Portugal): ganador de la UEFA Champions League, Supercopa de Europa y Ligue 1.
¿Sorpresas? Estos son los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2026
3 de 32

2. William Saliba (Arsenal - Selección de Francia): ganador de la Premier League y la Community Shield.

 Foto: Cortesía redes sociales
¿Sorpresas? Estos son los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2026
4 de 32

3. Dayot Upamecano (Bayern Múnich - Selección de Francia): ganador de la Bundesliga, DFB-Pokal y Supercopa de Alemania.

 Foto: Cortesía redes sociales
¿Sorpresas? Estos son los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2026
5 de 32

4. Vinícius Jr (Real Madrid - Selección de Brasil): anotó 28 goles y regaló 14 asistencias en 60 partidos. No levantó ningún título.

 Foto: Cortesía redes sociales
¿Sorpresas? Estos son los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2026
6 de 32

5. Fabián Ruíz (PSG - Selección de España): ganador de la UEFA Champions League, Supercopa de Europa, Ligue 1 y el Mundial 2026.

 Foto: Cortesía redes sociales
¿Sorpresas? Estos son los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2026
7 de 32

6. Rodri Hernández (Manchester City / Barcelona - Selección de España): ganador de la FA Cup, Carabao Cup y el Mundial 2026.

 Foto: Cortesía redes sociales
¿Sorpresas? Estos son los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2026
8 de 32

7. Ferran Torres (Barcelona / PSG - Selección de España): ganador de la Liga Española, Supercopa de España y el Mundial 2026.

 Foto: Cortesía redes sociales
¿Sorpresas? Estos son los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2026
9 de 32

8. Willian Pacho (PSG y Selección de Ecuador): ganador de la UEFA Champions League, Supercopa de Europa y Ligue 1.

 Foto: Cortesía redes sociales
¿Sorpresas? Estos son los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2026
10 de 32

9. Julián Quiñones (Al Qadsiah - Selección de México): anotó 37 goles y regaló tres asistencias en 35 partidos. No levantó ningún título.

 Foto: Cortesía redes sociales
¿Sorpresas? Estos son los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2026
11 de 32

10. Declan Rice (Arsenal - Selección de Inglaterra): ganador de la Premier League, Community Shield y medallista de bronce en el Mundial 2026.

 Foto: Cortesía redes sociales
¿Sorpresas? Estos son los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2026
12 de 32

11. Joao Neves (PSG - Selección de Portugal): ganador de la UEFA Champions League, Supercopa de Europa y Ligue 1.

 Foto: Cortesía redes sociales
¿Sorpresas? Estos son los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2026
13 de 32

12. Lionel Messi (Inter Miami - Selección Argentina): ganador de la MLS Cup y medallista de plata en el Mundial 2026.

 Foto: Cortesía redes sociales
¿Sorpresas? Estos son los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2026
14 de 32

13. Michael Olise (Bayern Múnich - Selección de Francia): ganador de la Bundesliga, DFB-Pokal y Supercopa de Alemania.

 Foto: Cortesía redes sociales
¿Sorpresas? Estos son los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2026
15 de 32

14. Lautaro Martínez (Inter de Milán - Selección de Argentina): ganador de la Liga Italiana, Copa Italiana y medallista de plata en el Mundial 2026.

 Foto: Cortesía redes sociales
¿Sorpresas? Estos son los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2026
16 de 32

15. Nuno Mendes (PSG - Selección de Portugal): ganador de la UEFA Champions League, Supercopa de Europa y Ligue 1.

 Foto: Cortesía redes sociales
¿Sorpresas? Estos son los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2026
17 de 32

16. Marquinhos (PSG - Selección de Brasil): ganador de la UEFA Champions League, Supercopa de Europa y Ligue 1.

 Foto: Cortesía redes sociales
¿Sorpresas? Estos son los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2026
18 de 32

17. Sadio Mané (Al Nassr - Selección de Senegal): ganador de la Liga Profesional de Arabia Saudita y la Copa Africana de Naciones.

 Foto: Cortesía redes sociales
¿Sorpresas? Estos son los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2026
19 de 32

18. Khvicha Kvaratskhelia (PSG - Selección de Georgia): ganador de la UEFA Champions League, Supercopa de Europa y Ligue 1.

 Foto: Cortesía redes sociales
¿Sorpresas? Estos son los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2026
20 de 32

19. Kylian Mbappé (Real Madrid - Selección de Francia): anotó 51 goles y regaló 10 asistencias en 54 partidos. No levantó ningún título.

 Foto: Cortesía redes sociales
¿Sorpresas? Estos son los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2026
21 de 32

20. Achraf Hakimi (PSG - Selección de Marruecos): ganador de la UEFA Champions League, Supercopa de Europa y Ligue 1.

 Foto: Cortesía redes sociales
¿Sorpresas? Estos son los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2026
22 de 32

21. Harry Kane (Bayern Múnich - Selección de Inglaterra): ganador de la Bundesliga, DFB-Pokal, Supercopa de Alemania y medallista de bronce en el Mundial 2026.

 Foto: Cortesía redes sociales
¿Sorpresas? Estos son los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2026
23 de 32

22. Lamine Yamal (Barcelona - Selección de España): ganador de la Liga Española, Supercopa de España y el Mundial 2026.

 Foto: Cortesía redes sociales
¿Sorpresas? Estos son los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2026
24 de 32

23. Gabriel Magalhães (Arsenal - Selección de Brasil): ganador de la Premier League y la Community Shield.

 Foto: Cortesía redes sociales
¿Sorpresas? Estos son los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2026
25 de 32

24. Erling Haaland (Manchester City - Selección de Noruega): ganador de la FA Cup y la Carabao Cup.

 Foto: Cortesía redes sociales
¿Sorpresas? Estos son los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2026
26 de 32

25. Bruno Fernandes (Manchester United - Selección de Portugal): anotó nueve goles y regaló 22 asistencias en 37 partidos. No levantó ningún título.

 Foto: Cortesía redes sociales
¿Sorpresas? Estos son los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2026
27 de 32

26. Luis Díaz (Bayern Múnich - Selección de Colombia): ganador de la Bundesliga, DFB-Pokal y Supercopa de Alemania.

 Foto: Cortesía redes sociales
¿Sorpresas? Estos son los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2026
28 de 32

27. Ousmane Dembélé (PSG - Selección de Francia): ganador de la UEFA Champions League, Supercopa de Europa y Ligue 1.

 Foto: Cortesía redes sociales
¿Sorpresas? Estos son los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2026
29 de 32

28. Marc Cucurella (Chelsea / Real Madrid - Selección de España): ganador del Mundial 2026.

 Foto: Cortesía redes sociales
¿Sorpresas? Estos son los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2026
30 de 32

29. Pau Cubarsí (Barcelona - Selección de España): ganador de la Liga Española, Supercopa de España y el Mundial 2026.

 Foto: Cortesía redes sociales
¿Sorpresas? Estos son los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2026
31 de 32

30. Jude Bellingham (Real Madrid - Selección de Inglaterra): medallista de bronce en el Mundial 2026.

 Foto: Cortesía redes sociales
¿Sorpresas? Estos son los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2026
32 de 32

La gala del Balón de Oro 2026 se realizará el lunes 26 de octubre y por primera vez, la ceremonia se celebrará fuera de Francia, ya que Londres fue elegida como sede al tratarse de la 70 edición en conmemoración del primer ganador del premio, el inglés Stanley Matthews.

 Foto: Cortesía redes sociales
Cargar más fotos