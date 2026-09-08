¿Sorpresas? Estos son los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2026

La carrera por conquistar el Balón de Oro 2026 ha comenzado. La revista francesa especializada "France Football" ha hecho oficial la lista de 30 candidatos a llevarse el galardón, que incluye jugadores del PSG, Bayern Múnich, Barcelona, Real Madrid, Manchester City y uno que milita en la MLS.
1. Vitinha (PSG - Selección de Portugal): ganador de la UEFA Champions League, Supercopa de Europa y Ligue 1.
2. William Saliba (Arsenal - Selección de Francia): ganador de la Premier League y la Community Shield.
3. Dayot Upamecano (Bayern Múnich - Selección de Francia): ganador de la Bundesliga, DFB-Pokal y Supercopa de Alemania.
4. Vinícius Jr (Real Madrid - Selección de Brasil): anotó 28 goles y regaló 14 asistencias en 60 partidos. No levantó ningún título.
5. Fabián Ruíz (PSG - Selección de España): ganador de la UEFA Champions League, Supercopa de Europa, Ligue 1 y el Mundial 2026.
6. Rodri Hernández (Manchester City / Barcelona - Selección de España): ganador de la FA Cup, Carabao Cup y el Mundial 2026.
7. Ferran Torres (Barcelona / PSG - Selección de España): ganador de la Liga Española, Supercopa de España y el Mundial 2026.
8. Willian Pacho (PSG y Selección de Ecuador): ganador de la UEFA Champions League, Supercopa de Europa y Ligue 1.
9. Julián Quiñones (Al Qadsiah - Selección de México): anotó 37 goles y regaló tres asistencias en 35 partidos. No levantó ningún título.
10. Declan Rice (Arsenal - Selección de Inglaterra): ganador de la Premier League, Community Shield y medallista de bronce en el Mundial 2026.
11. Joao Neves (PSG - Selección de Portugal): ganador de la UEFA Champions League, Supercopa de Europa y Ligue 1.
12. Lionel Messi (Inter Miami - Selección Argentina): ganador de la MLS Cup y medallista de plata en el Mundial 2026.
13. Michael Olise (Bayern Múnich - Selección de Francia): ganador de la Bundesliga, DFB-Pokal y Supercopa de Alemania.
14. Lautaro Martínez (Inter de Milán - Selección de Argentina): ganador de la Liga Italiana, Copa Italiana y medallista de plata en el Mundial 2026.
15. Nuno Mendes (PSG - Selección de Portugal): ganador de la UEFA Champions League, Supercopa de Europa y Ligue 1.
16. Marquinhos (PSG - Selección de Brasil): ganador de la UEFA Champions League, Supercopa de Europa y Ligue 1.
17. Sadio Mané (Al Nassr - Selección de Senegal): ganador de la Liga Profesional de Arabia Saudita y la Copa Africana de Naciones.
18. Khvicha Kvaratskhelia (PSG - Selección de Georgia): ganador de la UEFA Champions League, Supercopa de Europa y Ligue 1.
19. Kylian Mbappé (Real Madrid - Selección de Francia): anotó 51 goles y regaló 10 asistencias en 54 partidos. No levantó ningún título.
20. Achraf Hakimi (PSG - Selección de Marruecos): ganador de la UEFA Champions League, Supercopa de Europa y Ligue 1.
21. Harry Kane (Bayern Múnich - Selección de Inglaterra): ganador de la Bundesliga, DFB-Pokal, Supercopa de Alemania y medallista de bronce en el Mundial 2026.
22. Lamine Yamal (Barcelona - Selección de España): ganador de la Liga Española, Supercopa de España y el Mundial 2026.
23. Gabriel Magalhães (Arsenal - Selección de Brasil): ganador de la Premier League y la Community Shield.
24. Erling Haaland (Manchester City - Selección de Noruega): ganador de la FA Cup y la Carabao Cup.
25. Bruno Fernandes (Manchester United - Selección de Portugal): anotó nueve goles y regaló 22 asistencias en 37 partidos. No levantó ningún título.
26. Luis Díaz (Bayern Múnich - Selección de Colombia): ganador de la Bundesliga, DFB-Pokal y Supercopa de Alemania.
27. Ousmane Dembélé (PSG - Selección de Francia): ganador de la UEFA Champions League, Supercopa de Europa y Ligue 1.
28. Marc Cucurella (Chelsea / Real Madrid - Selección de España): ganador del Mundial 2026.
29. Pau Cubarsí (Barcelona - Selección de España): ganador de la Liga Española, Supercopa de España y el Mundial 2026.
30. Jude Bellingham (Real Madrid - Selección de Inglaterra): medallista de bronce en el Mundial 2026.
La gala del Balón de Oro 2026 se realizará el lunes 26 de octubre y por primera vez, la ceremonia se celebrará fuera de Francia, ya que Londres fue elegida como sede al tratarse de la 70 edición en conmemoración del primer ganador del premio, el inglés Stanley Matthews.