El modificado 11 titular con el que debuta Mourinho en su regreso a Real Madrid en Champions

José Mourinho tendrá su primer compromiso al frente del Real Madrid en su regreso y será contra el Inter de Milán donde presentará una serie de bajas
El Real Madrid de José Mourinho debuta en la temporada 2026-27 de Champions League ante el Inter de Milán por la fase de grupos, pero el equipo blanco llega con un gran número de bajas.
Arda Güler, Eduardo Camavinga y Bernardo Silva por sanción, Éder Militão, Raúl Asencio, Ferland Mendy, Rodrygo, Thiago Pitarch, Endrick y Aurélien Tchouaméni por lesión no podrán estar con el Real Madrid.
Portero: Thibaut Courtois
Defensor derecho: Denzel Dumfries
Defensor central: Ibrahima Konaté
Defensor central: Dean Huijsen
Defensor izquierdo: Marc Cucurella
Volante central: Federico Valverde
Volante: Jude Bellingham
Extremo: Vinícius Júnior
Extremo: Brahim Díaz
Extremo: Yan Diomandé
Delantero: Kylian Mbappé