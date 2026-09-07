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El modificado 11 titular con el que debuta Mourinho en su regreso a Real Madrid en Champions

José Mourinho tendrá su primer compromiso al frente del Real Madrid en su regreso y será contra el Inter de Milán donde presentará una serie de bajas

  • Actualizado: 07 de septiembre de 2026 a las 10:58
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José Mourinho tendrá su primer compromiso al frente del Real Madrid en su regreso y será contra el Inter de Milán donde presentará una serie de bajas

 Fotos: Cortesía
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El Real Madrid de José Mourinho debuta en la temporada 2026-27 de Champions League ante el Inter de Milán por la fase de grupos, pero el equipo blanco llega con un gran número de bajas.

 Raúl Caro. / EFE
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Arda Güler, Eduardo Camavinga y Bernardo Silva por sanción, Éder Militão, Raúl Asencio, Ferland Mendy, Rodrygo, Thiago Pitarch, Endrick y Aurélien Tchouaméni por lesión no podrán estar con el Real Madrid.

 SERGIO PEREZ / EFE
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Portero: Thibaut Courtois
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Defensor derecho: Denzel Dumfries
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Defensor central: Ibrahima Konaté
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Defensor central: Dean Huijsen
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Defensor izquierdo: Marc Cucurella
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Volante central: Federico Valverde
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Volante: Jude Bellingham
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Extremo: Vinícius Júnior
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Extremo: Brahim Díaz
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Extremo: Yan Diomandé
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Delantero: Kylian Mbappé
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