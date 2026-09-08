Incautan 36 fardos de drogas tras operativo en Barra Patuca; varios habían sido lanzados al mar

La Fuerza Naval de Honduras interceptó la embarcación camaronera Miss Celeste, con bandera hondureña, y una lancha rápida tipo “go fast” durante una operación a 30 millas náuticas al norte de Barra Patuca, donde se logró incautación de droga, varios fardos encntrados en alta mar tras ser lanzados por los sospechosos al sentirse acorralados. Aquí las imágenes de la incautación.
Hasta la mañana de este martes las autoridades localizaron 36 fardos con supuesta cocaína. El hallazgo se produjo durante una operación conjunta de las Fuerzas Armadas, ATIC y la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado en aguas del Caribe hondureño.
Parte de la supuesta droga habría sido lanzada al mar. De acuerdo con el reporte de las autoridades, los ocupantes de la lancha rápida arrojaron varios fardos al agua al percatarse de la presencia de la Fuerza Naval, por lo que la cantidad asegurada podría aumentar.
Once personas fueron detenidas durante la operación. Entre los aprehendidos se encuentran cinco ciudadanos de nacionalidad colombiana, según el reporte proporcionado por las Fuerzas Armadas de Honduras.
La embarcación Miss Celeste quedó asegurada por las autoridades. El barco pesquero camaronero, que navegaba con bandera hondureña, fue interceptado durante el operativo realizado en alta mar al norte de la Barra Patuca.
Una lancha rápida tipo “go fast” también fue asegurada. La embarcación fue localizada e interceptada durante el despliegue de la Fuerza Naval, como parte de las acciones contra el tráfico de drogas en aguas hondureñas.
Los fardos fueron encontrados durante la inspección de las embarcaciones. Las autoridades reportaron inicialmente el decomiso de 17 paquetes, pero posteriormente la cifra de fardos con supuesta cocaína localizados en la operación ascendió a 36.
Elementos de la Fuerza Naval participaron en el despliegue aproximadamente a 30 millas náuticas al norte de la Barra Patuca, en una zona utilizada para operaciones marítimas contra el narcotráfico.
Las instituciones coordinaron acciones con las Fuerzas Armadas para asegurar las evidencias y poner a disposición de las autoridades competentes a los detenidos.
Las evidencias serán trasladadas a la Base Naval de Caratasca. Los detenidos, las embarcaciones y los indicios decomisados serán llevados a esa instalación militar, donde continuará el procedimiento establecido por la legislación hondureña.
Las autoridades mantienen abierta la posibilidad de recuperar más fardos. El reporte indica que varios paquetes fueron lanzados al mar antes de la intervención de la Fuerza Naval, por lo que las labores de búsqueda podrían permitir incrementar la cantidad de evidencia asegurada.
Inicialmente, se contabilizaban 17 fardos de droga hasta ayer, pero esta mañana ya se habían recuperado 19 fardos más, para un total de 36, cifra que podrían aumentar.