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Real Madrid vs Inter Milán EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido ONLINE HOY

El Real Madrid se José Mourinho tiene su primera presentación en la Champions League 2026-27 contra el Inter Milán

  • Actualizado: 08 de septiembre de 2026 a las 11:42
Real Madrid vs Inter Milán EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido ONLINE HOY

Madrid, España.- El Real Madrid comienza el camino por la conquista de la copa 16 de la Champions League y para que sea más emocionante será ante un viejo conocido, el Inter de Milán en la cancha del estadio Santiago Bernabéu.

Relato del partido EN VIVO:

El portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, opta por Trent Alexander-Arnold como centrocampista ante la nómina de ausencias y coloca en el costado derecho a Brahim Díaz de cara al partido de Liga de Campeones contra el Inter de Milán en el Santiago Bernabéu.

Sin Bernardo Silva, Eduardo Camavinga ni Arda Güler por sanción, y con Aurelien Tchouaméni y Thiago Pitarch recién salidos de lesión, Mourinho coloca al lateral derecho Trent en el centro del campo junto a Fede Valverde.

Además, Brahim entra por Arda Güler y el fichaje más caro de la historia del club, Yan Diomande, seguirá sin ser titular.

Finalmente, Andriy Lunin se ha recuperado de la gripe que le impidió entrenar el lunes y que le hizo estar fuera de la convocatoria inicial y se sentará en el banquillo, ocupando el lugar de Javi Navarro.

El once titular del Real Madrid lo forman: Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Trent, Valverde; Brahim, Bellingham. Vinícius; y Mbappé.

Alineaciones:

Hora y canal dónde ver partido EN DIRECTO

Hora: 1:00 PM
Canal: ESPN

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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