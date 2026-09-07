Real Madrid vs Inter Milan EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido de Champions HOY

Madrid, España.- El Real Madrid, bajo la lupa por la derrota en Sevilla el viernes y plagado de ausencias, inicia este martes, ante el Inter de Milán, su camino hacia el gran objetivo de cada temporada: ganar la Liga de Campeones. También el que se le resistió a José Mourinho en su primera etapa en el club, cayendo tres veces en semifinales. Lo hace tras encajar su primera derrota esta temporada y con las ausencias por sanción de tres centrocampistas: Bernardo Silva, Arda Güler y Eduardo Camavinga.

El 1-0 sufrido ante el Betis supuso el primer traspiés en la segunda andadura de ‘Mou’ en el banquillo del Real Madrid. El primer “momento de dificultad” que avisó desde el primer día. Lo salvó en el estreno ante el Espanyol gracias a un gol de Carlos Espí en el minuto 90 que dio los tres puntos, pero no pudo en el estadio de La Cartuja. Tras la derrota llega la primera reacción esperada, en la competición fetiche para el Real Madrid. De vuelta en el Santiago Bernabéu, donde ha goleado en sus dos anteriores partidos, 4-1 contra la Real Sociedad y 4-0 frente al Málaga, el conjunto blanco recibe a su primer gran rival de la temporada. Primer día grande para medir el segundo arranque de José Mourinho, ante un rival especial para él por su pasado exitoso en el Inter, y la mejora convivencia entre Mbappé, Vinícius y Bellingham que acopla y protege ‘Mou’ como clave para volver a conseguir títulos, tras dos años sin lograrlo. Aunque no llegan en buen momento, sobre todo un Kylian Mbappé que remató siete veces, incluidos un penalti y una doble ocasión clara con el portero batido, ante el Betis y no consiguió marcar. Fallos que marcaron un partido que acabó perdiendo el Real Madrid.

Cuatro días después, en un calendario sin tregua hasta el primer parón internacional a finales de septiembre, Mbappé tendrá la opción de redimirse. Lo hará, obviamente, como titular en un once en el que Mourinho tiene dos huecos debido a las bajas por sanción, acumuladas de la pasada temporada, de Bernardo Silva, Arda Güler y Camavinga. Además, Tchouaméni y Thiago Pitarch no están al 100 % tras sus respectivas lesiones. Problema en el centro del campo ante el que el portugués maneja varias alternativas. Una de ellas, colocar a Trent Alexander-Arnold, lateral derecho, al lado de Fede Valverde; otra, retrasar la posición de Bellingham, aunque dijo Mourinho en el pasado que le quería cerca del área; y la última, con menos posibilidades, introducir a un jugador del Real Madrid Castilla, como Jorge Cestero o Sergio Martínez. Además, la baja de Arda Güler deja un hueco en la banda derecha, con las opciones de Brahim Díaz o de Yan Diomandé, quien se convirtió este verano en el fichaje más caro de la historia del club y aún no se ha estrenado como titular.