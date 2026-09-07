Secretaría de Salud cierra clínica Medisan tras denuncia de EL HERALDO y LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras.- La Secretaría de Salud suspendió este lunes los trabajos en Medisan, una de las clínicas denunciadas por EL HERALDO PLUS y LA PRENSA Premium de engañar a hondureños con diagnósticos falsos. La medida ocurrió tras una inspección por parte de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y las autoridades sanitarias. "Suspensión de trabajos y servicios por la autoridad sanitaria", dice rótulo firmado por el inspector de la Secretaría de Salud y pegado en la puerta de Medisan. Previo al cierre de las instalaciones, la ATIC había decomisado medicamentos, recetas y cinco analizadores de resonancia magnética cuántica, aparatos sin sustento científico con los que realizaban falsos diagnósticos a los pacientes. Las víctimas solo colocaban la mano sobre el escáner que, supuestamente, les podía detectar más de 50 enfermedades, incluyendo cáncer y otros padecimientos que se necesitan análisis clínicos específicos. EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium había denunciado que la clínica operaba en un centro comercial de San Pedro Sula y captaba a las personas ofreciendo consultas y exámenes gratuitos.

Este equipo infiltró a varios periodistas para evidenciar el modus operandi, identificando que lo más importante para ellos era que los pacientes contaran con tarjeta de crédito o débito para pagar los falsos tratamientos. Este equipo identificó que muchas personas, que decían ser supuestos médicos hondureños, tenían un acento colombiano fácil de identificar y que apelaban al miedo para dar diagnósticos alarmantes. A uno de los periodistas le dijeron que tenía que tenía indicios de cirrosis y problemas del corazón, información que no era real. El tratamiento costaba más de 78 mil lempiras, pero con supuestos descuentos se lo dejaban por 14,500 lempiras, pero debía hacer un solo pago. Otra opción era sacar un financiamiento con un banco, evidenciaron los periodistas.

Vínculos con Colombia

EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium también evidenció que Medisan contaba con permiso de operación municipal otorgado por la alcaldía sampedrana, pero no tenía una licencia sanitaria vigente. Además, tenía lazos con Medisan en Colombia, empresa que también fue denunciada por estafa por el equipo de Séptimo Día de Caracol TV. Medisan Honduras posee el 20 % de las acciones de Medisan en Colombia. La empresa hondureña opera bajo la razón social Empresa de Servicios de Belleza, Terapia y Salud, la cual fue constituida en mayo de 2025 y, apenas cuatro meses después (septiembre de 2025), adquirió un porcentaje de las acciones del negocio en el país sudamericano. Tras las denuncias de este equipo de investigación, el Ministerio Público afirmó que indagaría sobre esta empresa, así como Nueva Med, otra clínica que también engañaba a los pacientes con diagnósticos falsos y les ofrecía costosos tratamientos. Esta clínica cerró sus puertas tras una inspección de la ATIC.

Nueva Med