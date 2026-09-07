Secretaría de Salud cierra clínica Medisan tras denuncia de EL HERALDO y LA PRENSA

<b>San Pedro Sula, Honduras.- </b>La Secretaría de Salud suspendió este lunes los trabajos en<b> Medisan</b>, una de las clínicas denunciadas por EL HERALDO PLUS y LA PRENSA Premium de engañar a hondureños con<b> diagnósticos falsos.</b>La medida ocurrió tras una inspección por parte de la <a href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/investigaciones/atic-no-descarta-extender-operativos-medisan-clinica-denunciada-el-heraldo-plus-GK31917331">Agencia Técnica de Investigación Criminal</a> (ATIC) y las autoridades sanitarias."Suspensión de trabajos y servicios por la autoridad sanitaria", dice rótulo firmado por el inspector de la Secretaría de Salud y pegado en la puerta de Medisan.Previo al cierre de las instalaciones, la ATIC había decomisado medicamentos, recetas y cinco analizadores de resonancia magnética cuántica, aparatos sin sustento científico con los que realizaban falsos diagnósticos a los pacientes. Las víctimas solo colocaban la mano sobre el escáner que, supuestamente, les podía detectar más de 50 enfermedades, incluyendo cáncer y otros padecimientos que se necesitan análisis clínicos específicos.EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium había denunciado que la clínica operaba en un centro comercial de San Pedro Sula y captaba a las personas ofreciendo consultas y exámenes gratuitos.