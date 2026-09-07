Obligan a diez familias a abandonar sus casas en Villa Nueva; la Pandilla 18 sería la responsable

Tegucigalpa, Honduras.- El flagelo de las maras y las pandillas sigue golpeando de forma indiscriminada a miles de familias, en especial a las que habitan en las zonas más postergadas de los cordones de pobreza en las grandes ciudades. Una prueba más de ello fue el doloroso momento que varias familias vivieron desde la mañana del domingo -6 de septiembre- en la capitalina colonia Villa Nueva, cuando se vieron obligadas a abandonar sus viviendas, acatando la orden del grupo criminal que domina en ese sector de la ciudad. Atemorizadas por las amenazas de muerte proferidas por jovencitos, miembros de la Pandilla 18, diez familias tomaron la decisión de dejar sus casas y salir huyendo para buscar refugio en otras colonias de esta ciudad, para evitar ser víctimas de esa organización delictiva. Con sus enseres cargados en hombros, los miembros de estos núcleos familiares sacaron uno a uno los artículos de sus hogares, caminando por los estrechos callejones del sector número ocho, de la colonia Villa Nueva, al oriente de la capital.

Sin pronunciar ni una sola palabra, en medio de mucho hermetismo y con el temor reflejado en sus rostros, adultos, jóvenes y niños hicieron muchos viajes desde la parte baja en la que están ubicadas sus viviendas hasta la parte alta del sector ocho, para dejar vacías sus casas y poder salvar sus vidas.

Mudanza a la fuerza

Familiares y amigos de los afectados llegaron a la peligrosa zona con el objetivo de movilizar a sus parientes hacia otros sectores de la ciudad. Camiones, pick-up y hasta en pequeños carros turismos, subieron por las empinadas pendientes que sirven de acceso al sector ocho de la Villa Nueva. El éxodo de las diez familias comenzó la mañana del domingo, pero la Policía Nacional (PN) tuvo conocimiento de los hechos hasta unas horas después de que las primeras familias comenzaron a salir de las casas. Al enterarse de lo que estaba pasando, un contingente de distintas unidades policiales se movilizó al sitio indicado, constatando el extraño movimiento de varias personas, quienes les hicieron saber qué era lo que estaba sucediendo.

Ya con el resguardo policial, estas familias hondureñas continuaron hoy lunes con el abandono de sus inmuebles, las casas que con el esfuerzo de muchos años pudieron construir, y que en las últimas horas fueron obligadas a dejarlas, por una orden de la Pandilla 18.

Versión policial

El comisario de Policía, Cristhian Nolasco, jefe de operaciones de la División Anti-Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), reconoció que, en efecto, se dio este desplazamiento forzado de las diez familias, y que en gran medida se debió a la zozobra con la que la Pandilla 18 mantiene a los habitantes de Villa Nueva. "En anteriores días, unos menores de edad que se llevaban aquí en la zona robando, quitándoles las cosas, entrando a las casas a robarles sus teléfonos celulares, computadoras, televisores o pidiéndoles todo el dinero que ellos tenían, y que ahora que tienen 16, 17 y 18 años, se han convertido en criminales, asaltando, incluso a aquel que les daba agua y churros", señaló el comisario Cristhian Nolasco. Relacionado con lo ocurrido, Nolasco indicó: "Sabemos que en esta zona viven miembros de la Pandilla 18; al otro lado también tenemos (jóvenes) que trafican con droga, viven y recorren miembros de la MS-13. Entonces, hay una situación de estructuras criminales que están infiltradas acá". Producto de las operaciones policiales realizadas desde la noche del domingo, a raíz del desplazamiento ilegal sufrido por las diez familias, la Policía capturó a un jovencito, identificado con el alias de "Pinky"; según la Policía, es miembro de la Pandilla 18.

"Claro, hay indicios racionales. Si no lo hubieran, créanme, que como policía, no lo detuviéramos, porque los presos vamos a ser nosotros", expresó Nolasco, sobre la captura del presunto involucrado en la salida abrupta de estas familias de la colonia Villa Nueva.



¿Protegerán a estas familias?