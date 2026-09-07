Amenazas de pandillas obligan a familias a abandonar sus casas en la colonia Villa Nueva

Tegucigalpa, Honduras.- Al menos 15 familias del sector ocho de la colonia Villa Nueva, en Tegucigalpa, denunciaron haber recibido amenazas de supuestos integrantes de estructuras criminales para abandonar sus hogares.
Ante esta situación, la Policía Nacional desplegó un operativo de 120 agentes en la zona, luego de conocer las denuncias desde la noche del domingo 06 de septiembre, con el objetivo de brindar protección a los habitantes y evitar que más familias sean desplazadas.
Juan Francisco Turcios, director de la Policía Preventiva, indicó que inicialmente se tenía conocimiento de que varias familias pretendían abandonar el lugar, aunque aseguró que la situación se normalizó tras la llegada de los agentes policiales.
“Anoche teníamos conocimiento que siete familias estaban con la intención de desalojar, pero cuando llegó la Policía, todo se normalizó”, señaló.
¿Qué pasó?
Una de las líneas preliminares apunta a una posible disputa entre integrantes de la Pandilla 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13) relacionada con la venta de drogas en la zona.
Sin embargo, la Policía aclaró que esta hipótesis aún no ha sido confirmada oficialmente, por lo que continúan las investigaciones para determinar si la rivalidad entre ambas estructuras está vinculada con las amenazas, balaceras y el posible desplazamiento de las familias.
El panorama ha provocado que calles y sectores de Villa Nueva permanezcan prácticamente sitiados por parte de miembros de la Policía Militar de Orden Público (PMOP), mientras los pobladores demandan una respuesta contundente de las autoridades para recuperar la seguridad y garantizar la tranquilidad de las familias.
Turcios aseguró que los residentes cuentan con el respaldo de la Policía Nacional y afirmó que los agentes permanecerán en la zona el tiempo que sea necesario para garantizar la protección de la población, con especial hincapié en los sectores cuatro, cinco, siete y ocho de la colonia Villa Nueva.