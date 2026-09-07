Amenazas de pandillas obligan a familias a abandonar sus casas en la colonia Villa Nueva

Tegucigalpa, Honduras.- Al menos 15 familias del sector ocho de la colonia Villa Nueva, en Tegucigalpa, denunciaron haber recibido amenazas de supuestos integrantes de estructuras criminales para abandonar sus hogares.

Ante esta situación, la Policía Nacional desplegó un operativo de 120 agentes en la zona, luego de conocer las denuncias desde la noche del domingo 06 de septiembre, con el objetivo de brindar protección a los habitantes y evitar que más familias sean desplazadas.

Juan Francisco Turcios, director de la Policía Preventiva, indicó que inicialmente se tenía conocimiento de que varias familias pretendían abandonar el lugar, aunque aseguró que la situación se normalizó tras la llegada de los agentes policiales.