  1. Inicio
  2. · Tegucigalpa

Amenazas de pandillas obligan a familias a abandonar sus casas en la colonia Villa Nueva

La Policía investiga si una disputa entre estructuras criminales estaría detrás de las amenazas que generaron temor entre familias de Villa Nueva

  • Actualizado: 07 de septiembre de 2026 a las 07:34
Amenazas de pandillas obligan a familias a abandonar sus casas en la colonia Villa Nueva

Los pobladores demandan una respuesta contundente de las autoridades para recuperar la seguridad y garantizar la tranquilidad de las familias.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Al menos 15 familias del sector ocho de la colonia Villa Nueva, en Tegucigalpa, denunciaron haber recibido amenazas de supuestos integrantes de estructuras criminales para abandonar sus hogares.

Ante esta situación, la Policía Nacional desplegó un operativo de 120 agentes en la zona, luego de conocer las denuncias desde la noche del domingo 06 de septiembre, con el objetivo de brindar protección a los habitantes y evitar que más familias sean desplazadas.

Juan Francisco Turcios, director de la Policía Preventiva, indicó que inicialmente se tenía conocimiento de que varias familias pretendían abandonar el lugar, aunque aseguró que la situación se normalizó tras la llegada de los agentes policiales.

Familias desesperadas: Así fue el pavoroso incendio que afectó varias viviendas en La Rivera de La Vega

“Anoche teníamos conocimiento que siete familias estaban con la intención de desalojar, pero cuando llegó la Policía, todo se normalizó”, señaló.

¿Qué pasó?

Una de las líneas preliminares apunta a una posible disputa entre integrantes de la Pandilla 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13) relacionada con la venta de drogas en la zona.

Sin embargo, la Policía aclaró que esta hipótesis aún no ha sido confirmada oficialmente, por lo que continúan las investigaciones para determinar si la rivalidad entre ambas estructuras está vinculada con las amenazas, balaceras y el posible desplazamiento de las familias.

El panorama ha provocado que calles y sectores de Villa Nueva permanezcan prácticamente sitiados por parte de miembros de la Policía Militar de Orden Público (PMOP), mientras los pobladores demandan una respuesta contundente de las autoridades para recuperar la seguridad y garantizar la tranquilidad de las familias.

Congreso Nacional analiza incremento salarial para policías en Presupuesto de 2027

Turcios aseguró que los residentes cuentan con el respaldo de la Policía Nacional y afirmó que los agentes permanecerán en la zona el tiempo que sea necesario para garantizar la protección de la población, con especial hincapié en los sectores cuatro, cinco, siete y ocho de la colonia Villa Nueva.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias