Manuel Zelaya viajaría a México para continuar con su recuperación médica

El expresidente de Honduras y coordinador general del partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales, podría trasladarse en los próximos días a México para continuar su proceso de recuperación y recibir atención médica especializada.
El eventual viaje se produciría poco después de que el exmandatario fue sometido a una intervención quirúrgica debido a la acumulación de líquido alrededor del corazón.
Zelaya informó el pasado jueves 3 de septiembre, mediante un mensaje difundido en su cuenta de X, que la intervención se realizó durante la madrugada del miércoles 2 de septiembre en un hospital de Honduras. Según explicó, el procedimiento tuvo una duración aproximada de una hora.
El exgobernante aseguró encontrarse “fuera de peligro” y señaló que su proceso de rehabilitación tendría una duración estimada de siete días.
Durante su hospitalización estuvo acompañado por su esposa, la expresidenta Xiomara Castro, y otros integrantes de su familia.
La exministra y excandidata presidencial, Rixi Moncada, compartió esta foto del exmandatario con consentimiento de él y su familia, durante el proceso médico.
“Sigo un proceso de altísima urgencia, de gravedad casi sorpresiva. Comencé a sentir una presión en el tórax, una falta de aire y oxígeno”, expresó el exmandatario.
El también exmandatario evitó brindar detalles sobre el tratamiento y las condiciones de su viaje, argumentando razones de seguridad.
“No voy a dar detalles por seguridad, tengo enemigos, no soy monedita de oro. Unos están orando y otros deseando que me vaya a los siete infiernos”, dijo.
El expresidente, de 74 años, continúa así su proceso de recuperación después de una intervención que, según sus propias declaraciones, resultó exitosa. Mientras tanto, el entorno político hondureño permanece atento a su evolución y a cualquier comunicación oficial sobre su estado.