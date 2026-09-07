Copán celebra 1,600 años de historia conmemorando la llegada de su primer rey maya

En la ceremonia que se celebró en el Museo Arqueológico Maya, del sitio de Copán Ruinas, autoridades del Gobierno hondureño suscribieron con el embajador de Japón en Honduras, Kazuhiro Nakai, un acuerdo para la construcción del nuevo centro de visitantes en Copán, el más importante sitio arqueológico que tiene el país centroamericano, que en 1980 fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (Unesco).